Noua formulă de calcul a pensiilor dezavantajează mai mulți români. Ce sume vor pierde

Noua lege a pensiilor a modificat modul de calcul al vechimii în muncă, iar schimbările încep să se reflecte în situația pensionarilor și a persoanelor care urmează să se pensioneze. Începând cu 1 ianuarie 2026, stagiul de cotizare se calculează în funcție de zilele calendaristice, nu de zilele lucrătoare, așa cum se proceda anterior. Această schimbare poate duce, în multe situații, la pierderea unor fracțiuni din anii de muncă.

Profesorul Anton Hadăr a declarat că noua formulă avantajează continuitatea perfectă în muncă și sancționează orice sincopă, contract parțial sau suprapunere de joburi.

„Ca să ai un an de muncă complet, trebuie să ai zile calendaristice 365. Dacă ai lucrat mai mult și ai trei-patru contracte, degeaba depășești 31 de zile pe lună. Îți dă maximum, pentru că nu poți primi într-un an fizic mai mult de un an de stagiu de cotizare”, a explicat acesta.

Anton Hadăr subliniază că noua formulă afectează în special persoanele care au avut întreruperi în activitate sau forme de muncă atipice. În aceste situații, statul nu mai rotunjește stagiul de cotizare, ci îl calculează strict în luni și zile. „Dacă ai avut sincope în muncă, în loc de un an ți se poate calcula 11 luni și câteva zile. Se calculează strict în luni și zile”, a explicat acesta.

Întrebat dacă această formulă duce la scăderea pensiilor, profesorul Hadăr a confirmat fără echivoc.

„Da, pensia scade, pentru că până acum nu au existat pe cartea de muncă atât de multe date, mai ales pentru cei mai în vârstă. Acum ei spun că au o bază de date, dar nici mie nu îmi este clar de unde au aceste date” a explicat profesorul.

Modificarea are la bază un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial, care stabilește procedura tehnică de transformare a zilelor lucrătoare raportate de angajatori în zile calendaristice. Acestea sunt folosite la calculul stagiului de cotizare, conform noii legi.

Specialiștii arată că problema majoră este diferența dintre datele raportate de angajatori și modul de calcul din sistemul de pensii. Angajatorii declară zile lucrate și ore muncite, în timp ce sistemul operează cu zile calendaristice, ceea ce impune conversia evidențelor vechi în registrul electronic prin formule matematice care nu apar în documentele pensionarilor.

Conversia diferă în funcție de perioada analizată:

pentru anii anteriori lui 2005, se iau în considerare norma de lucru, orele lucrate și zilele declarate;

după iulie 2005, calculul se face exclusiv pe baza zilelor lucrate declarate, cu limitare la numărul maxim de zile lucrătoare din lună;

în toate situațiile, stagiul nu poate depăși durata calendaristică a lunii sau a anului, indiferent de numărul contractelor de muncă.

Un exemplu concret arată că, dacă un angajat a lucrat 20 de zile într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, stagiul nu este calculat la 30 de zile, ci la aproximativ 27 de zile calendaristice, potrivit unei formule de proporționalitate. Diferențele sunt reduse de la o lună la alta, însă se adună în timp.

Noua formulă dezavantajează:

persoanele cu muncă part-time;

cei care au avut mai multe contracte simultan;

angajații cu întreruperi în activitate;

persoanele care au lucrat înainte de digitalizarea completă a evidențelor.