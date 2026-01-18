Zile libere în plus pentru mii de angajați. Ce prevede Codul muncii în 2026

În anul 2026, legislația muncii din România menține și extinde anumite drepturi referitoare la zilele de concediu suplimentar acordate unor categorii de salariați.

Pe lângă concediul de odihnă anual standard, reglementat de Codul muncii, mai multe acte normative prevăd zile libere plătite suplimentare, acordate în funcție de condițiile de muncă sau de situații personale specifice.

Măsurile sunt aplicabile atât în sectorul public, cât și în cel privat, în limitele stabilite de lege.

Potrivit Codului muncii, anumite categorii de salariați beneficiază în mod obligatoriu de un concediu de odihnă suplimentar. Textul legal prevede că acest concediu este de minimum trei zile lucrătoare pe an și se acordă angajaților care desfășoară activități în condiții grele, periculoase sau vătămătoare.

În această categorie sunt incluși, de asemenea, tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, precum și persoanele cu dizabilități, inclusiv angajații nevăzători.

În știrea de bază se precizează că „numărul exact de zile poate varia în funcție de contractul colectiv sau individual de muncă, dar angajatorii au obligația legală de a respecta aceste prevederi”.

Astfel, angajatorii pot acorda un număr mai mare de zile decât minimul prevăzut de lege, însă nu pot reduce acest drept.

Un alt tip de concediu suplimentar aplicabil și în 2026 este cel destinat salariatelor care urmează proceduri de fertilizare in vitro. Acest drept este reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 26/2019 și prevede acordarea a trei zile libere plătite pe an, distincte de concediul medical sau de concediul de odihnă.

Conform reglementărilor, o zi liberă este acordată în ziua efectuării puncției ovariene, iar două zile libere se acordă începând cu data embriotransferului.

Textul inițial menționează că „pentru a primi aceste zile, angajata trebuie să depună cerere însoțită de documentația medicală corespunzătoare”. Aceste zile sunt considerate concediu plătit și nu afectează alte drepturi salariale.

În anul 2026 apare și o modificare legislativă aflată în curs de aplicare, care vizează angajatele diagnosticate cu endometrioză. Conform unui proiect adoptat recent de Senatul României, femeile care se confruntă cu această afecțiune pot beneficia de o zi liberă plătită pe lună.

Ziua liberă se acordă la cererea angajatei, pe baza unei recomandări eliberate de un medic specialist în obstetrică-ginecologie. Această zi este considerată vechime în muncă.

În forma actuală a proiectului, costurile sunt suportate inițial de angajator, urmând ca o parte dintre acestea să fie decontate ulterior din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Toate aceste tipuri de concedii suplimentare sunt reglementate prin acte normative în vigoare și trebuie aplicate de angajatori conform legislației.

Drepturile nu pot fi limitate prin contracte individuale sau colective de muncă, ci doar extinse. Aplicarea efectivă a prevederilor depinde de documentele justificative și de procedurile interne ale fiecărui angajator, în limitele stabilite de lege.