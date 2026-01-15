Social

Concediul de odihnă în 2026. Cine poate beneficia de zile libere suplimentare

Concediul de odihnă în 2026. Cine poate beneficia de zile libere suplimentareSursă foto: Freepik
Legislația muncii din România acordă zile suplimentare de concediu de odihnă anumitor categorii de salariați, ca măsură de protecție pentru cei care lucrează în condiții speciale sau care se află în situații vulnerabile, prevederile fiind clar stabilite în Codul Muncii.

Cine beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, potrivit Codului Muncii

Codul Muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de minimum trei zile lucrătoare pentru anumite categorii de salariați, în funcție de condițiile de muncă sau de situația personală a acestora. Printre beneficiari se numără angajații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și nevăzătorii.

Concediul suplimentar se acordă și altor persoane cu handicap, precum și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani. Numărul exact de zile lucrătoare aferente concediului de odihnă suplimentar este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Concediu de odihnă suplimentar pentru salariatele care urmează proceduri de fertilizare in vitro

Potrivit OUG nr. 26/2019, femeile salariate care urmează o procedură de fertilizare in vitro beneficiază anual de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile. Acesta se acordă sub forma unei zile libere la data efectuării puncției ovariene și a două zile începând cu data efectuării embriotransferului.

Fertilizare in vitro

Fertilizare in vitro. Sursa foto: Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

Acordarea concediului de odihnă suplimentar se face la cererea salariatei, care trebuie să fie însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist. Documentul este emis în condițiile prevăzute de lege.

Zi liberă plătită pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză

La finalul anului trecut, Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea unei zile libere plătite pe lună pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Aceasta se acordă la cerere, în baza recomandării medicului specialist în obstetrică-ginecologie, și este considerată vechime în muncă.

Ziua liberă va fi suportată inițial de angajator, urmând ca acesta să beneficieze ulterior de decontarea parțială a cheltuielilor. Sumele vor fi acoperite din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform normelor metodologice ce vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern.

 

 

