Din 2026, alocația zilnică de hrană crește la 32 de lei pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități

Finanțarea serviciilor sociale, majorată cu câțiva lei pentru copii și adulți cu dizabilități

Guvernul mărește cu câțiva lei sprijinul pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici, ca parte a actualizării standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că, începând din 2026, alocația zilnică de hrană va fi majorată la 32 de lei, reprezentând o creștere de peste 60% față de nivelul actual. Până acum, alocația zilnică se menținea la 22 de lei, sumă care, potrivit ministrului, nu mai reflecta costul real al vieții și nevoile persoanelor vulnerabile.

„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri”, a transmis Florin Manole pe Facebook.

Pe lângă creșterea alocației zilnice, Guvernul a decis majorarea fondurilor pentru serviciile sociale. Astfel, finanțarea destinată serviciilor pentru copii va crește cu 44%, iar pentru persoanele adulte cu dizabilități cu 39%.

„Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel, sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”, a explicat ministrul Muncii.

Potrivit ministrului, acești câțiva lei în plus urmăresc să asigure sprijin persoanelor aflate în situații vulnerabile, reducând, în opinia lui, decalajele dintre costul vieții și resursele disponibile pentru hrana zilnică și serviciile sociale: „Actualizarea alocațiilor și a standardelor de cost se realizează pentru prima dată după mai mulți ani, în contextul creșterii constante a prețurilor și a inflației”.