Prețurile din România au început să îi sperie și pe străini. Un francez vrea să se reîntoarcă în țara sa din cauza cheltuielilor ridicate

România începe să piardă un atu care, ani la rând, a fost invocat de străini ca principal motiv pentru relocare: costul redus al vieții.

Un francez stabilit în Brașov spune deschis că salariile din România nu mai țin pasul cu prețurile și că ia în calcul, tot mai serios, întoarcerea în Franța pentru un trai mai confortabil, notează România Tv. Mărturia sa, făcută public într-o postare devenită virală, pune pe masă o problemă mai largă decât un simplu caz individual.

Frank, așa cum s-a prezentat bărbatul de origine franceză, locuiește în Brașov de câțiva ani și lucrează în domeniul său de specialitate. El a explicat că, deși a ales să se stabilească în România inițial pentru oportunitățile pe care le vedea aici – fie de natură profesională, fie pentru calitatea vieții – realitatea de zi cu zi l-a determinat să reevalueze decizia.

„Salariile aici sunt pur și simplu prea mici în comparație cu prețurile la care trăiești. Am colegi care lucrează în industrii unde pun suflet, dar ei abia reușesc să acopere cheltuielile lunare. După ce îmi plătesc chiria, utilitățile și mâncarea, tot nu îmi rămâne suficient pentru a economisi sau a avea un confort real”, a declarat el, potrivit postării sale.

Francezul explică faptul că, deși veniturile sale sunt peste media românească, presiunea costurilor zilnice a devenit greu de ignorat. Chiria, utilitățile și mâncarea consumă cea mai mare parte din salariu, iar spațiul pentru economii sau confort real aproape că a dispărut. În comparație, spune el, în Franța veniturile sunt mai mari, iar siguranța financiară oferă o stabilitate psihologică pe care nu o mai resimte în România.

Pentru mulți străini, România a fost prezentată ani la rând drept un loc unde poți trăi bine cu bani puțini. Francezul din Brașov spune însă că această imagine este tot mai departe de realitate. Prețurile din supermarketuri, facturile la energie și costurile serviciilor au crescut constant, în timp ce salariile nu au avut aceeași dinamică.

El subliniază că problema nu este nivelul absolut al prețurilor, ci raportul dintre acestea și veniturile reale. Chiar dacă unele produse sunt mai ieftine decât în Franța, diferența de salariu anulează rapid acest avantaj.

Un element esențial din mesajul său este legat de stresul financiar. Francezul spune că nu vrea să trăiască „făcând calcule la fiecare cheltuială” și că lipsa predictibilității îi afectează calitatea vieții. Pentru el, confortul nu înseamnă lux, ci siguranța că poate economisi, planifica și trăi fără presiune constantă.

Această perspectivă este relevantă și pentru mulți români, nu doar pentru expați, într-un context în care inflația și costurile ridicate devin teme recurente în viața de zi cu zi.

Mărturia francezului nu este doar o poveste personală, ci reflectă o realitate mai amplă: decalajul dintre creșterea economică declarată și nivelul de trai resimțit efectiv.

România a înregistrat progrese macroeconomice, dar acestea nu se traduc automat în salarii care să susțină un trai confortabil, mai ales în orașe turistice sau universitare, unde prețurile sunt peste media națională.

Pentru expați, acest dezechilibru devine rapid vizibil, mai ales când compară direct cu țările de origine.

„Nu e vorba doar despre bani. E despre confortul psihologic care vine odată cu siguranța că poți face economii, că poți planifica vacanțe, că nu te temi de fiecare factură mare de utilități”, a explicat Frank.

Postarea francezului a generat numeroase reacții, inclusiv din partea românilor care lucrează în străinătate sau care se confruntă cu aceleași dificultăți în țară. Mulți au recunoscut că diferența dintre salarii și costul vieții este una dintre principalele motive pentru care plecarea din România rămâne o opțiune reală.

Alții au subliniat că problema nu este România în sine, ci lipsa unor politici coerente care să asigure o creștere reală a veniturilor, în paralel cu scumpirile.

Francezul din Brașov spune că nu a luat încă o decizie finală, însă ideea întoarcerii în Franța nu mai este una abstractă. El afirmă că își dorește să rămână într-un loc unde munca sa îi permite nu doar să supraviețuiască, ci să trăiască decent.

Semnalul transmis este unul incomod: România începe să piardă atractivitatea economică inclusiv pentru străinii care au ales, la un moment dat, să se stabilească aici.