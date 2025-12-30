Guvernul schimbă regulile: viață independentă pentru persoanele cu dizabilități

Guvernul a adoptat marţi o Ordonanţă de Urgenţă care introduce un nou tip de serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi, menit să sprijine tranziţia acestora către o viaţă independentă în comunitate.

Măsura vizează atât locuinţa protejată, cât şi centrele pentru viaţă independentă, precum și alte servicii complementare menite să ofere beneficiarii mijloace de a-și exercita dreptul de alegere și control asupra propriei vieţi.

„Este vorba despre serviciul social de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă, care cuprinde locuinţa protejată şi centrul pentru viaţă independentă şi alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate, care se supun reglementării privind standardele de calitate şi standardele de cost”, se arată în comunicatul Executivului.

Ordonanţa prevede că autorităţile locale pot contracta exclusiv servicii sociale licenţiate, furnizate de operatori privaţi acreditaţi, conform legii.

Persoanele cu dizabilităţi vor putea beneficia de o gamă largă de servicii, inclusiv asistent personal sau profesionist, îngrijire la domiciliu, echipe mobile de suport, servicii de recuperare neuromotorie ambulatorie, centre de zi și centre rezidenţiale de tipuri variate, cum ar fi centre de viaţă independentă sau centre de abilitare şi reabilitare.

Ordonanţa defineşte serviciul de locuire asistată ca un sprijin oferit în comunitate, unde persoanele adulte cu dizabilităţi îşi pot exercita dreptul de alegere și control asupra propriei vieţi.

„Este un serviciu social de suport care funcţionează conform standardelor minime de calitate aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale și este asigurat de furnizorii de servicii publici şi privaţi acreditaţi”, se precizează în actul normativ.

Ministerul Muncii va emite în termen de 60 de zile ordinul pentru aprobarea standardelor minime de calitate, iar standardul de cost minim al serviciului va fi stabilit ulterior prin hotărâre de Guvern.

Pentru persoanele cu dizabilităţi care părăsesc centrele rezidenţiale până la 30 iunie 2026, Ordonanţa prevede o excepţie: acestea vor beneficia de standardul de cost al centrului de provenienţă pe o perioadă de 24 de luni, indiferent de categoria furnizorului.

De asemenea, beneficiarii care nu optează pentru locuirea asistată în comunitate sau accesează servicii destinate persoanelor vârstnice vor primi sprijin pe o perioadă de 6 luni.

Guvernul subliniază că aceste măsuri fac parte din reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi și contribuie la reducerea instituționalizării, obiectiv asumat prin PNRR.