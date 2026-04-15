Inspector-șef la ITM, demis după ce a fost văzut conducând un Lamborghini de 300.000 de euro

Florin Manole, ministrul Muncii, a decis încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, începând cu data de 16 aprilie 2026, potrivit unui ordin emis miercuri. Decizia a venit după izbucnirea unui scandal legat de folosirea unui autoturism de lux Lamborghini.

Măsura prevede revenirea lui Costel Grojdea pe postul deținut anterior la ITM Iași, după încetarea detașării pe funcția de conducere temporar vacantă din București. Documentul oficial arată că acesta trebuie să predea atribuțiile și bunurile aferente funcției în termen de trei zile, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Ordinul emis de Ministerul Muncii poate fi contestat în instanță, potrivit prevederilor legale.

Decizia a venit după ce acesta ar fi venit la serviciu cu un Lamborghini Urus, evaluat la aproximativ 300.000 de euro, autoturism care nu apare în declarația sa de avere. Potrivit informațiilor din spațiul public, mașina ar aparține unei firme din Iași, iar leasingul ar fi fost achitat de o companie verificată anterior de Grojdea.

Costel Grojdea a respins acuzațiile și a oferit explicații privind utilizarea autoturismului.

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot”, a spus acesta, la Antena 3.

Odată cu revenirea la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, Costel Grojdea va avea un salariu de bază brut lunar de 14.722 de lei, la care se pot adăuga sporuri și indemnizații, potrivit legislației în vigoare.

Declarația de avere arată că acesta deține mai multe terenuri, o casă de 297 mp, două autoturisme mai vechi și economii de aproximativ 50.000 de euro. În anul 2025, veniturile din funcția de la ITM Iași au depășit 80.000 de lei.