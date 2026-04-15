Accident de autobuz cu victime. Un bărbat a murit și alte două persoane au fost rănite

Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 17, în localitatea Cristeștii Ciceului, județul Bistrița-Năsăud, după impactul dintre un autoturism și un autobuz, potrivit IPJ Bistriţa-Năsăud.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, accidentul a implicat un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din Beudiu, și un autobuz aflat pe sensul opus, la volanul căruia se afla un bărbat de 44 de ani, din Breaza.

În urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit leziuni incompatibile cu viața, decesul acestuia fiind constatat la fața locului. Celelalte două persoane implicate – conducătorul autobuzului și un pasager – au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale.

Șoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool înainte de accident.

În urma impactului, conducătorul autobuzului a suferit o fractură deschisă la un picior și a fost transportat la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri de specialitate. De asemenea, un pasager în vârstă de 71 de ani a fost preluat de echipajele medicale și dus la spitalul din Beclean, după ce a suferit un traumatism cranian.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, care au acționat cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Pe durata intervenției, traficul rutier pe DN 17 s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Beclean continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.