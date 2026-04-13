Bucureștiul începe supraînălțarea trecerilor de pietoni în zonele cu risc. Primăria anunță și iluminarea intensă a 140 de „zebre”.

Primăria Municipiului București a anunțat luni demararea lucrărilor de supraînălțare a unor treceri de pietoni și finalizarea unui studiu de fezabilitate pentru iluminarea suplimentară a altor 140 de „zebre”, în contextul eforturilor de reducere a accidentelor rutiere în zonele cu risc ridicat, potrivit unei postări de pe platforma Facebook.

Potrivit anunțului oficial publicat de Primăria Capitalei, Administrația Străzilor a început deja lucrările de supraînălțare a trecerilor de pietoni în zonele unde șoferii tind să circule cu viteză. Primele patru astfel de intervenții au fost realizate pe Bulevardul Laminorului.

Reprezentanții instituției au precizat că urmează alte lucrări similare în mai multe puncte din oraș, inclusiv pe Strada Dezrobirii, Calea Văcărești, Bulevardul Laminorului și strada Lucrețiu Pătrășcanu, în zona Liceului „Nichita Stănescu”.

Într-o etapă ulterioară, alte 13 locații sunt pregătite pentru implementarea aceluiași tip de măsură.

Supraînălțarea trecerilor de pietoni este o metodă utilizată pe scară largă în urbanismul modern pentru calmarea traficului, obligând conducătorii auto să reducă viteza la apropierea de zonele de traversare.

Pe lângă intervențiile fizice asupra carosabilului, autoritățile locale au anunțat finalizarea studiului de fezabilitate pentru suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni din Capitală. Conform Primăriei, aceste lucrări vor crește semnificativ vizibilitatea pe timp de noapte.

„Sunt vizibile noaptea ca ziua, chiar accentuate vizual, ceea ce permite șoferilor să observe din timp pietonii care traversează”, se arată în comunicatul instituției.

Proiectele de iluminare vizează în special arterele unde circulă mijloacele de transport public ale STB, aflate în administrarea municipalității, acestea fiind considerate zone cu trafic intens și risc sporit de accidente.

Inițiativa Primăriei Capitalei vine în contextul în care România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană.

Conform datelor publicate de Comisia Europeană, România se menține constant în topul statelor cu cele mai multe decese cauzate de accidente rutiere raportate la populație.

Raportul subliniază că infrastructura, comportamentul participanților la trafic și aplicarea legislației sunt factori esențiali în reducerea riscurilor.

De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază importanța măsurilor de calmare a traficului, inclusiv a trecerilor supraînălțate și a iluminării adecvate, în prevenirea accidentelor urbane:

Primăria Generală a menționat că și administrațiile de sector implementează măsuri similare pe străzile din cartiere. Un exemplu este Sectorul 6, unde autoritățile locale au realizat deja 307 treceri de pietoni suprailuminate și 94 supraînălțate.

Aceste intervenții sunt parte dintr-o strategie mai amplă de creștere a siguranței rutiere în mediul urban, care include atât modificări de infrastructură, cât și campanii de conștientizare.