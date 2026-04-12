Ciprian Ciucu a criticat starea Parcului Herăstrău și a prezentat lucrările planificate

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a afirmat, sâmbătă, că Parcul Herăstrău a ajuns „o cacofonie ridicolă de mobilier urban, caşcarabetele de pe lume, cu mici, popcorn, muţunache şi pokemoni, arbori ce trebuie reimprospătaţi şi câte şi mai câte defecte”. „Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Edilul a declarat că Parcul Herăstrău „nu este bine”, adăugând că, deși au avut loc recent lucrări la alei și au fost plantați câțiva copaci, acestea nu sunt suficiente.

„Herăstrăul, de care pe toţi ne leagă amintiri frumoase, are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coşuri de gunoi, 6 modele de bănci, şi vreo 3 de stâlpi de iluminat), caşcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muţunache şi pokemoni), cu marerial dendrologic vechi, arbori ce trebuie reimprospătaţi şi câte şi mai câte defecte, de la locurile de joacă şi până locurile pentru căţei”, a spus acesta.

Edilul a adăugat că Parcul Herăstrău are nevoie de „trei lucruri” și a afirmat că se va ocupa de punerea în aplicare a acestora.

„Are nevoie, şi mă voi ocupa, de trei lucruri: de o evaluare temeinică, metru cu metru, un studiu care să-i redefineaască şi reintegreze toate funcţiunile (vezi teatrul de vară, debarcaderul, gradina japoneză, pump track etc.); de o proiectare amănunţită care să aducă lucrări de calitate, un singur tip de model de mobiler, clasic, demn de un parc monument, care să aducă arborii potriviţi, care să umbrească pentru generaţii etc. şi de readucerea în proprietatea Municipului Bucureşti a terenurilor "furate" parcului!”, a spus Ciprian Ciucu.

El a afirmat că, pentru acest „rest de mandat”, poate promite doar „ordine şi curăţenie”. Ciprian Ciucu a adăugat că pentru studii amănunţite, proiectare, avize şi autorizaţii are nevoie de aproximativ doi ani.

„Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine şi curăţenie. Pentru studii amănunţite, proiectare şi avize (cultură, mediu etc.) şi autorizaţii am nevoie cca. doi ani. Aşa a durat să ne apucăm de lucrări şi la parcurile pe care le-am făcut. Până atunci vom fi pus malurile în siguranţă (am semnat de curând autorizaţia de construire) şi vom avea proiectarea pentru aleile şi pistele de biciclete de pe maluri”, a explicat primarul.

Ciprian Ciucu a declarat că, în aproximativ o lună, va organiza o dezbatere în parc despre „ce va urma, la abordare, resurse şi planificarea în timp”. „Nu s-au refăcut locurile de joacă pentru că aştept să expire luna viitoare contractul-cadru făcut de fosta directoare, extrem de scump şi cu echipamente de plastic de proastă calitate”, a mai scris acesta.