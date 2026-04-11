Terasele din București ar putea funcționa tot anul. Primarul general, întâlnire cu reprezentanții HoReCa

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanții HoReCa despre posibilitatea ca terasele din București să funcționeze pe tot parcursul anului, nu doar sezonier. Industria a cerut reguli clare și predictibile.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut vineri o întâlnire cu reprezentanții industriei ospitalității pentru a discuta regimul de funcționare al teraselor din București. La discuții au participat membri ai HORA, organizație care reunește aproximativ 150 de companii din domeniu, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 600 de milioane de euro.

Tema centrală a întâlnirii a fost dacă terasele ar trebui să rămână sezoniere sau să poată funcționa pe tot parcursul anului, în baza unui cadru reglementat.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, reprezentanții industriei au prezentat exemple de organizare din orașe europene precum Paris și Viena. Aceștia au evidențiat necesitatea unor reguli clare și aplicabile, care să permită desfășurarea activității în condiții legale.

„Aceştia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena şi alte oraşe europene. Vor să funcţioneze legal, să respecte domeniul public şi să nu construiască fără autorizaţie, aşa cum ştim că s-a întâmplat ani la rând. Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei”, a anunțat PMB.

În prezent, terasele sunt autorizate, în mod obișnuit, din aprilie - mai până în octombrie. Reprezentanții HoReCa susțin însă extinderea acestei perioade.

Administrația locală a transmis că susține atât dezvoltarea sectorului ospitalității, cât și menținerea unui echilibru urban. Potrivit aceleiași surse, edilul Capitalei sprijină locurile de muncă din industrie și atragerea turiștilor, dar și crearea unor spații în care locuitorii să își petreacă timpul liber.

În același timp, primarul pune accent pe regenerarea urbană și pe integrarea activităților comerciale într-un cadru organizat și civilizat.

Primăria Capitalei a anunțat că lucrează, împreună cu reprezentanții industriei, la un regulament care va stabili condițiile de funcționare pentru terase.

„Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta. Împreună punem Bucureştiul la punct”, a mai anunțat PMB.