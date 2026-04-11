Terasele din București ar putea funcționa tot anul. Primarul general, întâlnire cu reprezentanții HoReCa

Ciprian Ciucu (primul din dreapta), întâlnire cu reprezentanții HoReCa. Sursa foto: facebook
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanții HoReCa despre posibilitatea ca terasele din București să funcționeze pe tot parcursul anului, nu doar sezonier. Industria a cerut reguli clare și predictibile.

Primarul general Ciprian Ciucu a analizat împreună cu industria ospitalității viitorul teraselor din București

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut vineri o întâlnire cu reprezentanții industriei ospitalității pentru a discuta regimul de funcționare al teraselor din București. La discuții au participat membri ai HORA, organizație care reunește aproximativ 150 de companii din domeniu, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 600 de milioane de euro.

Tema centrală a întâlnirii a fost dacă terasele ar trebui să rămână sezoniere sau să poată funcționa pe tot parcursul anului, în baza unui cadru reglementat.

Bucureștenii, nemulțumiti de scumpirea biletelor la metrou. Petiție de peste 11.500 de semnături împotriva majorării
Tren direct Kiev – Aeroportul Chișinău, în premieră. Testarea va fi pe 13 aprilie

Industria HoReCa a propus extinderea funcționării teraselor din București pe tot parcursul anului

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, reprezentanții industriei au prezentat exemple de organizare din orașe europene precum Paris și Viena. Aceștia au evidențiat necesitatea unor reguli clare și aplicabile, care să permită desfășurarea activității în condiții legale.

Aceştia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena şi alte oraşe europene. Vor să funcţioneze legal, să respecte domeniul public şi să nu construiască fără autorizaţie, aşa cum ştim că s-a întâmplat ani la rând. Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei”, a anunțat PMB.

În prezent, terasele sunt autorizate, în mod obișnuit, din aprilie - mai până în octombrie. Reprezentanții HoReCa susțin însă extinderea acestei perioade.

Ciprian Ciucu, întâlnire cu reprezentanții HoReCa. Sursa foto: facebook

Primăria Capitalei susține dezvoltarea economică, dar și respectarea regulilor urbane

Administrația locală a transmis că susține atât dezvoltarea sectorului ospitalității, cât și menținerea unui echilibru urban. Potrivit aceleiași surse, edilul Capitalei sprijină locurile de muncă din industrie și atragerea turiștilor, dar și crearea unor spații în care locuitorii să își petreacă timpul liber.

În același timp, primarul pune accent pe regenerarea urbană și pe integrarea activităților comerciale într-un cadru organizat și civilizat.

Un nou regulament pentru terase urmează să fie elaborat în perioada următoare

Primăria Capitalei a anunțat că lucrează, împreună cu reprezentanții industriei, la un regulament care va stabili condițiile de funcționare pentru terase.

Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta. Împreună punem Bucureştiul la punct”, a mai anunțat PMB.

21:46 - Terasele din București ar putea funcționa tot anul. Primarul general, întâlnire cu reprezentanții HoReCa

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

