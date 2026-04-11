Ce program au mall-urile din București de Paște. AFI Cotroceni, orar special pe 12 aprilie
- Răzvan Scarlat
- 11 aprilie 2026, 09:10
În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, majoritatea mall-urilor din București sunt închise. AFI Cotroceni rămâne singurul centru comercial deschis cu program special.
În perioada Sărbătorilor de Paște, centrele comerciale din București își modifică programul de funcționare, potrivit obiceiului din fiecare an. Pentru 2026, duminica de Paște aduce restricții importante, majoritatea mall-urilor urmând să își suspende activitatea.
În același timp, sâmbăta dinaintea sărbătorii este marcată de un program redus, adaptat fluxului scăzut de clienți.
În ziua de 12 aprilie, cea mai mare parte a centrelor comerciale din București nu va fi deschisă publicului. Printre acestea se numără Băneasa Shopping City, Sun Plaza, ParkLake Shopping Center, Promenada Mall și Plaza România, toate urmând să își închidă porțile în prima zi de Paște.
Măsura este una obișnuită pentru această perioadă, fiind aplicată în fiecare an cu ocazia sărbătorilor religioase, când activitatea comercială este redusă semnificativ.
În contrast cu restul centrelor comerciale, AFI Cotroceni va fi singurul mall din Capitală care își va păstra porțile deschise în ziua de Paște. Totuși, funcționarea acestuia nu va fi una obișnuită, ci va respecta un program special, adaptat zilei de sărbătoare.
Activitatea magazinelor poate fi limitată, în timp ce zonele de food court și relaxare funcționează de regulă pe intervale reduse.
După ziua de Paște, centrele comerciale din București revin la programul normal de funcționare. Începând de luni, 13 aprilie, magazinele din marile mall-uri vor fi deschise în intervalul obișnuit, de regulă între orele 10:00 și 22:00.
Reluarea activității include atât spațiile comerciale, cât și zonele de alimentație publică și divertisment.
