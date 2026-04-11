Ce program au mall-urile din București de Paște. AFI Cotroceni, orar special pe 12 aprilie

AFI Cotroceni. Sursa foto: facebook
În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, majoritatea mall-urilor din București sunt închise. AFI Cotroceni rămâne singurul centru comercial deschis cu program special.

Mall-urile din București își adaptează programul în perioada Sărbătorilor de Paște

În perioada Sărbătorilor de Paște, centrele comerciale din București își modifică programul de funcționare, potrivit obiceiului din fiecare an. Pentru 2026, duminica de Paște aduce restricții importante, majoritatea mall-urilor urmând să își suspende activitatea.

În același timp, sâmbăta dinaintea sărbătorii este marcată de un program redus, adaptat fluxului scăzut de clienți.

Mega Mall

Mega Mall. Sursa foto: dreamstime.com

Majoritatea mall-urilor din București își suspendă activitatea în ziua de Paște

În ziua de 12 aprilie, cea mai mare parte a centrelor comerciale din București nu va fi deschisă publicului. Printre acestea se numără Băneasa Shopping City, Sun Plaza, ParkLake Shopping Center, Promenada Mall și Plaza România, toate urmând să își închidă porțile în prima zi de Paște.

Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
Paste cu sos pesto, o rețetă delicioasă de post
Măsura este una obișnuită pentru această perioadă, fiind aplicată în fiecare an cu ocazia sărbătorilor religioase, când activitatea comercială este redusă semnificativ.

Un singur mall din București rămâne deschis de Paște, dar cu program special

În contrast cu restul centrelor comerciale, AFI Cotroceni va fi singurul mall din Capitală care își va păstra porțile deschise în ziua de Paște. Totuși, funcționarea acestuia nu va fi una obișnuită, ci va respecta un program special, adaptat zilei de sărbătoare.

Activitatea magazinelor poate fi limitată, în timp ce zonele de food court și relaxare funcționează de regulă pe intervale reduse.

Reluarea activității obișnuite are loc începând cu data de 13 aprilie

După ziua de Paște, centrele comerciale din București revin la programul normal de funcționare. Începând de luni, 13 aprilie, magazinele din marile mall-uri vor fi deschise în intervalul obișnuit, de regulă între orele 10:00 și 22:00.

Reluarea activității include atât spațiile comerciale, cât și zonele de alimentație publică și divertisment.

Stiri calde

09:24 - Real Madrid a remizat pe teren propriu cu Girona, scor 1-1, în etapa a 31-a din LaLiga
09:17 - Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
09:10 - Ce program au mall-urile din București de Paște. AFI Cotroceni, orar special pe 12 aprilie
08:59 - Paste cu sos pesto, o rețetă delicioasă de post
08:52 - OpenAI oprește proiectul Stargate din Marea Britanie. Cât de tare s-a stricat relația SUA-Marea Britanie
08:47 - Decizia. Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?

HAI România!

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

Proiecte speciale