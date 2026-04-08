Ciprian Ciucu vrea să reducă numărul benzilor de circulație pe Calea Victoriei

Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat marți că vrea să reducă numărul benzilor de circulație și viteza pe Calea Victoriei, ca parte a unui plan mai amplu de reorganizare a traficului din centrul Capitalei. Edilul a explicat că măsura vizează transformarea arterei dintr-un culoar de tranzit într-o zonă urbană cu trafic redus, unde accesul auto să fie permis, dar limitat, pentru activități locale și turism.

Primarul a declarat că intenționează să elimine actuala configurație cu două benzi pe sens și să păstreze o singură bandă, cu viteză redusă.

„Vreau ca să o fac mixtă. Adică nu vor mai fi două benzi pe sens, ci o singură bandă, o singură bandă, cu trafic domolit, la 30-40 de km la oră, care să nu mai fie un culoar de tranzit ca acum, ci să fie o zonă în care poți ajunge ușor cu mașina, pentru alte tipuri de activități”, a declarat Ciprian Ciucu, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Edilul a explicat că scopul este schimbarea rolului acestei artere, astfel încât să nu mai fie folosită în principal pentru traversarea rapidă a orașului.

Primarul a declarat că reducerea benzilor nu ar bloca circulația, deoarece există alternative în zonă care pot prelua fluxul de mașini.

„Avem Magheru care este foarte lat și foarte afluit, avem metrou pe aceeași direcție, avem radiarele care vor reconfigura și vor scoate traficul din centru, șoseaua de centru”, spune primarul, adăugând: „ paradigma de mobilitate din București se schimbă”.

Declarațiile vin în contextul unei strategii mai largi de reorganizare a mobilității urbane, în care centrul orașului ar urma să fie degrevat de traficul intens.

Ciprian Ciucu a declarat că transformarea Căii Victoriei ar putea avea efecte directe asupra dezvoltării economice a zonei centrale.

„Pentru a crește valoarea zonei, pentru a motiva pe oameni să cumpere și să investească în clădirile care au risc seismic în acea zonă, trebuie ca să regenereze urban zona și să-i crească valoarea. Și atunci, pietonalizând, permițând accesul cu mașina, dar pentru a debarca sau îmbarca cetățenii, oameni, turiști și așa mai departe, poți crește valoarea zone”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a explicat că accesul auto nu va fi eliminat complet, însă va fi limitat la deplasări punctuale, nu la trafic de tranzit.