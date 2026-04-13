O nouă metodă prin care șoferii încearcă să scape de amenzile de parcare aduce consecințe mai grave

Mașină ridicată de Poliția Locală Sector 1. Sursa foto: Facebook/Poliția Locală Sector 1
O nouă metodă este folosită de unii șoferi din București pentru a evita sancțiunile pentru parcarea neregulamentară, aceștia scoțând plăcuțele de înmatriculare sau ascunzând seria de șasiu a mașinii. „Ideea pare creativă. În realitate, nu funcționează”, a scris Poliția Locală Sector 1, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Poliția Locală: „Ideea pare creativă. În realitate, nu funcționează”

Tot mai mulți bucureșteni își lasă mașinile pe spații verzi sau în zone interzise, după care elimină orice element de identificare al vehiculului. În acest fel, încearcă să împiedice autoritățile să stabilească cui aparține mașina și să evite sancțiunile sau ridicarea acesteia. Poliția Locală a anunțat că această strategie este complet greșită și nu îi ajută în niciun fel pe șoferi să scape de consecințe.

„Unii șoferi care parchează ilegal în Sectorul 1 par convinși că au găsit o soluție ingenioasă pentru a evita sancțiunile: scot plăcuțele de înmatriculare și acoperă seria de șasiu și presupun că astfel poliția locală nu îi mai poate identifica. Ideea pare creativă. În realitate, nu funcționează”, a scris Poliția Locală Sector 1, pe Facebook.

Mașinile pot fi ridicate și fără numere de înmatriculare

Explicația este simplă. Chiar dacă un autoturism nu mai are numere de înmatriculare sau alte elemente vizibile de identificare, autoritățile pot dispune ridicarea acestuia. Șoferii ajung să suporte costuri suplimentare și proceduri administrative complicate pentru recuperarea mașinii.

„N-ai număr de înmatriculare și ai parcat neregulamentar, ți se ridică mașina. Pe scurt, problema nu dispare. Se mută direct în str Parcului unde se duc auto ridicate și îți încarcă nota de plată”, au anunțat polițiștii locali.

Autoritățile, recomandări pentru șoferi

Autoritățile locale au recunoscut că problema locurilor de parcare din București este reală. Totuși, au arătat că astfel de soluții nu fac decât să agraveze situația.

„Dacă la destinația ta nu există suficiente locuri de parcare, situația are o explicație simplă: spațiul sectorului nu se extinde odată cu numărul mașinilor cumpărate. Folosește transportul public sau alte mijloace de deplasare. Orașul funcționează mai bine atunci când fiecare își asumă această realitate”, au mai anunțat polițiștii.

