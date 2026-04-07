Cât costă încărcarea unei mașini electrice acasă și timpul necesar pentru alimentare

Articolul analizează costurile reale ale încărcării unei mașini electrice acasă, timpul necesar pentru încărcare, prețul instalării unui wallbox și modalitățile prin care pot fi reduse cheltuielile lunare pentru utilizatorii de vehicule electrice.

Achiziția unei mașini electrice second-hand este considerată de mulți utilizatori o soluție avantajoasă atât din punct de vedere ecologic, cât și financiar, în special datorită posibilității de încărcare la domiciliu. În prezent, în Marea Britanie, peste 90% dintre șoferii de vehicule electrice pot încărca acasă, conform unui sondaj guvernamental, ceea ce transformă această opțiune în cea mai accesibilă metodă de alimentare.

În plus, analiza pieței arată economii importante pentru utilizatori. Octopus Energy susține că există „economii de până la 85 la sută” în comparație cu metodele convenționale de alimentare. În anumite situații, economiile anuale pot ajunge până la 1400 de lire sterline, conform unor date guvernamentale citate în industrie.

Sistemele dedicate de încărcare pentru locuințe, cunoscute sub denumirea de wallbox, au devenit standard pentru utilizatorii de vehicule electrice. Un exemplu este Octopus Charge, disponibil în două variante.

Modelul fără cablu fix (untethered) este comercializat de la 949 lire sterline, în timp ce varianta cu cablu integrat (tethered), pentru utilizare mai facilă, pornește de la 1049 lire sterline. Prețurile pot varia în funcție de regiune.

Costul real al încărcării depinde în mod direct de tipul de tarif energetic utilizat. Sistemele moderne permit integrarea cu tarife dinamice, optimizând automat perioadele de consum.

În prezent, în Marea Britanie, tariful standard variabil este de 27.69 pence per kWh. În schimb, utilizarea unui sistem inteligent precum Intelligent Octopus Go permite un cost redus de aproximativ 8p/kWh pentru șase ore de încărcare programată.

Această diferență reduce costurile de încărcare cu până la 67% față de tariful standard, în funcție de comportamentul de consum și intervalele orare selectate.

Pentru vehiculele electrice din segmentul mic, precum Renault Zoe, Peugeot e-208 sau Mini electric, încărcarea la domiciliu este relativ rapidă atunci când se utilizează un wallbox de 7.4kW.

În medie, un astfel de sistem oferă aproximativ 25 de mile de autonomie pentru fiecare oră de încărcare, relatează Daily Mail. În cazul modelului Renault Zoe, cu o autonomie de 245 de mile, o încărcare completă poate dura puțin sub 10 ore. Pentru încărcarea până la 80%, intervalul scade la aproximativ opt ore, nivel recomandat pentru menținerea optimă a bateriei pe termen lung.

Costul unei încărcări poate fi determinat simplu, prin înmulțirea capacității bateriei cu prețul energiei electrice. Pentru un Renault Zoe echipat cu o baterie de 52kWh, la un tarif de 8p/kWh, costul unei încărcări complete este calculat astfel: 0.08 x 52 = 4.16 lire sterline.

Pe baza acestui consum, costul pe milă este de aproximativ 1.7 p/mile. Pentru o utilizare lunară de 700 mile, cheltuiala totală estimată este de 11.90 lire sterline, în condițiile în care încărcarea se realizează exclusiv la tariful redus și fără utilizarea stațiilor publice.