Cum să economisești la carburant. Metodă pe care orice șofer trebuie să o știe

O metodă simplă, folosită de mulți șoferi din Germania, promite mici economii la fiecare alimentare, chiar dacă diferențele nu sunt majore la prima vedere. Strategia, denumită „alimentarea în stil german”, se bazează pe alegerea atentă a momentului zilei pentru a face plinul, potrivit The Local.

Diferențele de preț pot ajunge până la 10 cenți pe litru dacă șoferii alimentează dimineața devreme sau seara târziu, perioade în care temperaturile sunt mai scăzute.

Explicația are legătură cu proprietățile fizice ale carburantului. Benzina și motorina își schimbă densitatea în funcție de temperatură. La temperaturi mai joase, combustibilul devine mai dens, ceea ce înseamnă că pentru același litru achitat, energia obținută efectiv este ușor mai mare. Astfel, un plin făcut la orele reci poate aduce un avantaj minor, dar constant, pentru cei care alimentează frecvent.

Economiile sunt mici, de ordinul câtorva cenți pe alimentare, dar se pot acumula pe termen lung. „Pentru șoferii care fac plinul de mai multe ori pe lună, micile diferențe se adună și pot reprezenta o sumă semnificativă la finalul anului”, explică un specialist în domeniu.

Totuși, metoda are limitări. Carburantul este stocat în rezervoare subterane, unde temperatura rămâne aproape constantă, astfel că variațiile de densitate nu sunt foarte mari. Cu alte cuvinte, strategia poate ajuta, dar nu generează reduceri spectaculoase.

Specialiștii recomandă și alte trucuri pentru a economisi la alimentare. Este indicat să nu faci drum special pentru a umple rezervorul, să eviți orele aglomerate și să alegi stații de alimentare din oraș sau de pe drumuri secundare, mai ieftine decât cele de pe autostradă.

De asemenea, șoferii ar trebui să oprească alimentarea imediat după semnalul „clic” al pistolului, pentru a nu risipi carburant și bani. Șoferii trebuie să fie atenți și la ce mașină își cumpără.