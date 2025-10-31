Greșeala pe care mulți șoferi o fac la alimentare: poate provoca defecțiuni costisitoare

Pe fondul scumpirii carburanților și al accentuării crizei costului vieții, tot mai mulți șoferi caută soluții pentru a economisi fiecare litru de combustibil. Însă, o greșeală comună făcută în momentul alimentării poate avea consecințe costisitoare, provocând defecțiuni serioase ale motorului și reparații care pot ajunge la mii de lei. avertizează Aldis Ozols, CEO și fondator al A1 Diesel.

Specialistul în motoare diesel atrage atenția conducătorilor auto asupra riscurilor majore generate de alimentarea excesivă a rezervorului după oprirea automată a pompei. Practica aparent inofensivă de a „rotunji” cantitatea de combustibil poate duce, în realitate, la defecțiuni scumpe ale sistemului de alimentare.

Aldis Ozols, CEO și fondator al companiei A1 Diesel, explică faptul că motoarele diesel moderne sunt dotate cu sisteme sofisticate, proiectate cu toleranțe extrem de fine. Acestea pot fi ușor afectate atunci când șoferii ignoră semnalul de oprire al pompei și continuă să alimenteze.

Șoferii riscă costuri considerabile pentru reparațiile sistemelor de alimentare deteriorate. Înlocuirea unui rezervor de cărbune contaminat poate ajunge la câteva mii de lei, în timp ce defecțiunile mai grave ale injectoarelor de combustibil sau ale pompelor de înaltă presiune pot depăși 3.000 de lire sterline în Marea Britanie.

Potrivit lui Ozols, „motorina se dilată cu aproximativ 0,7% pentru fiecare creștere de 10°C a temperaturii. Dacă alimentați rezervorul peste capacitate într-o dimineață rece, combustibilul se va dilata pe măsură ce temperatura crește, având nevoie de un spațiu suplimentar, ceea ce poate inunda sistemele critice”.

Mulți șoferi care obișnuiesc să alimenteze frecvent până la limită raportează aprinderea constantă a martorilor de verificare a motorului, scăderea eficienței consumului de combustibil și, în cazuri severe, defectarea completă a sistemului de emisii. Expertul mai spune că „neglijarea limitelor de siguranță conduce la deteriorări cumulative, care se agravează în timp”.

Conform lui Ozols, metoda este simplă: „Opriți pompa la primul clic, fixați duza și nu cedați tentației de a adăuga combustibil suplimentar sau de a rotunji suma”.

El avertizează că mulți șoferi consideră că puțin combustibil în plus înseamnă economii de timp sau bani, însă această abordare pe termen scurt poate genera cheltuieli majore pe termen lung. „Primul clic protejează împotriva unor reparații costisitoare”, subliniază Ozols.

Specialistul recomandă consultarea manualului vehiculului, deoarece anumite modele sunt mai sensibile la supraîncărcare decât altele. „Gândește-te la acel clic automat ca la un semnal care indică nivelul optim al rezervorului. Ignorarea lui poate transforma o alimentare de 80 de lire într-o factură de reparații de 3.000 de lire”, avertizează el, potrivit Express.