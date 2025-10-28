ANAF verifică un contract încheiat între o firmă aflată în insolvență și Cristela Georgescu

ANAF verifică legalitatea unui contract încheiat între firma Marsala Koncept din Portul Constanța și Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, pentru o sumă de 40.000 de lei, fără a exista dovezi clare privind serviciile prestate.

Plata a fost realizată printr-un PFA care aparține soției fostului candidat la prezidențiale. Informația apare într-un raport al administratorului judiciar care gestionează compania aflată în insolvență. Firma, specializată în comerțul cu combustibili, are datorii de peste 25 de milioane de lei, iar cifra sa de afaceri este în scădere.

Patronul companiei este Elbis Osman, acuzat de deturnări financiare și administrare frauduloasă. Firma Marsala Koncept a fost implicată anterior în mai multe scandaluri legate de exporturile de motorină către Tiraspol.

ANAF verifică în prezent legalitatea plăților efectuate către PFA Georgescu, ținând cont și de legăturile cu persoane apropiate lui Călin Georgescu. Suma de 40.000 de lei nu este menționată în declarațiile sale de avere, fapt care ridică suspiciuni suplimentare.

Potrivit Fanatik.ro, care citează administratorul judiciar al firmei Marsala Koncept, „dezastrul financiar din compania de comerț cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi și gazoși ar fi rezultatul conjugat al «deturnării contractuale majore sistematice și administrării frauduloase și fiscale neregulamentare»”.

Documentul arată că „organele de control fiscal au evidențiat de asemenea și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela-Elena a facturat și încasat suma de 40.000,00 lei pentru care nu s-a putut face dovada prestației”. În aceste condiții, există suspiciunea că între Marsala Koncept și Cristela Georgescu ar fi fost încheiat un contract fictiv. Ancheta ANAF este încă în desfășurare.

Totuși, din raportul administratorului judiciar reiese că patronul companiei Marsala, Elbis Osman, „a ridicat din casieria unității și din conturile bancare ale debitoarei suma de 1.107.617,25 lei”, sumă acoperită printr-o simplă notă contabilă. El ar fi investit, de asemenea, sume importante în contracte de leasing pentru automobile de lux, printre care Mercedes Benz S580 4Matic, Porsche 911 Carrera, Audi Q8, BMW M5 Competition și Jaguar XKR Coupe.

În total, peste 40 de autoturisme ar fi fost contractate pentru a fi puse la dispoziția unor persoane apropiate. În 2024, compania avea un singur angajat. Până în 2023, firma a fost deținută de Elbis, împreună cu Ionel Rusen, menționat în plângerea depusă la DIICOT de un om de afaceri din Brașov și de Ioan Niculae, care reclamă că ar fi fost înșelați cu sume importante de bani. Dosarul este în faza in rem din ianuarie 2025.

În urmă cu doi ani, Ionel Rusen i-a cedat părțile sociale partenerului său, Elbis, și este cunoscut ca susținător al lui Georgescu. În august 2025, au apărut în spațiul public imagini surprinse de paparazzi, în care Rusen și Georgescu erau filmați discutând în mașina acestuia, în zona parcului Herăstrău din București.