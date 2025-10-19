Cele mai economice autoturisme pe benzină, diesel sau hibride

Consumul unei mașini a reprezentat dintotdeauna un factor esențial. Pentru mulți, alternativa o constituie mașinile electrice. Totuși, această opțiune nu-i avantajează pe mulți, în special pentru cei care nu dispun de un loc propriu de parcare sau care se confruntă cu lipsa stațiilor publice de încărcare. În astfel de situații, autovehiculele pe benzină sau motorină rămân singura variantă viabilă, potrivit The Telegraph.

Alex Robbins este cunoscut pentru recenziile sale detaliate despre mașini noi, recomandările utile privind achiziția de vehicule second-hand sau clasice și pentru sprijinul oferit cititorilor în rezolvarea diverselor dileme din domeniul automobilismului.

Așadar, nu trebuie să petreceți ore întregi căutând pe diverse site-uri pentru a găsi cele mai economice mașini, pentru că acest lucru l-a făcut Alex Robbins.

Vehiculele recomandate de specialist sunt clasificate pe baza valorilor oficiale privind consumul mediu de combustibil, conform standardului WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), o procedură globală de testare a vehiculelor ușoare.

Deși aceste cifre nu corespund întotdeauna cu consumul real din trafic, ele oferă un reper comparabil, fiind obținute în condiții de testare uniforme și controlate.

Honda Jazz continuă să impresioneze prin combinația dintre funcționalitate, eficiență și confort. Interiorul surprinzător de generos pentru dimensiunile sale compacte, materialele atent alese și lista bogată de echipamente standard fac din Jazz un „partener” ideal pentru traficul urban și escapadele de weekend. Chiar dacă apariția tot mai multor modele hibride de dimensiuni reduse îi diminuează din avansul inițial, modelul japonez rămâne un reper în materie de versatilitate și pragmatism, mai ales când vinevorba de consum.

Toyota Corolla și-a consolidat poziția de lider datorită propulsiei hibride. Este o alegere ideală deoarece are un consum redus, apropiat de cel al motoarelor diesel, dar cu beneficiile unui sistem mai curat și mai silențios. Cu o ținută de drum echilibrată, un habitaclu bine finisat și o reputație solidă în privința fiabilității, Corolla reușește să îmbine eficiența cu rafinamentul, poziționându-se în topul clasamentului.

Suzuki Swift se dovedește a fi o surpriză plăcută în segmentul său, reușind să urce în clasament nu doar datorită sistemului său mild-hybrid, ci și printr-o construcție ușoară și un motor economic. Cu un preț accesibil și dotări peste așteptări, Swift este o alegere excelentă. Pe lângă toate acestea, se conduce foarte ușor, devenind o alegere inspirată pentru cei care caută o mașină economică.

Dacă sunteți în căutarea unui SUV care combină eficiența remarcabilă cu utilitatea, Kia Niro Hybrid merită toată atenția. Cu un consum de combustibil care pune în umbră chiar și unele SUV-uri compacte, Niro oferă un spațiu interior generos, ideal pentru o familie de patru sau cinci persoane. Designul atrăgător și dotările complete îl fac atractiv pentru cei care combină economia și funcționalitatea.

Skoda Octavia: Pentru cei care caută un echilibru perfect între spațiu, rafinament și costuri reduse de operare, Skoda Octavia în varianta diesel este aproape imbatabilă. Cu un consum excelent, ce depășește chiar și unele modele hibride, Octavia reușește să ofere confort, un portbagaj imens și o ținută de drum relaxantă, toate la un preț accesibil. Este o soluție ideală pentru familiile care vor să parcurgă distanțe mari fără opriri frecvente la pompă.

Volkswagen Golf: Chiar dacă modelele diesel devin tot mai rare, Volkswagen continuă să ofere o opțiune extrem de eficientă în gama Golf. Versiunea Match cu motor de 114 CP nu impresionează prin performanțe, dar consumul redus o transformă într-o alegere excelentă pentru cei care vor să reducă cheltuielile cu combustibilul.

Fost campion al economiei de combustibil în versiunea sa diesel, Peugeot 208 a trecut acum la o tehnologie hibridă ușoară, mai bine adaptată utilizării urbane. Deși nu mai este la fel de eficient ca înainte, rămâne o mașină atractivă și plăcută la condus. Interiorul său modern și dimensiunile compacte îl fac ideal pentru oraș, în timp ce spațiul limitat pe bancheta din spate este unul dintre puținele sale minusuri.

Renault Clio (E-Tech Hybrid): Clio vine cu un aspect revizuit și un interior mai elegant, dar și cu o îmbunătățire notabilă a eficienței. Varianta E-Tech Hybrid impresionează prin consumul scăzut, fie că te deplasezi prin oraș, fie că pleci la drum lung. Portbagajul generos compensează spațiul restrâns pentru pasagerii din spate, iar calitatea generală îl recomandă ca un model matur și rafinat în segmentul său.

Toyota Yaris a fost desemnată Mașina Anului în Europa în 2021, iar motivația este clară: sistemul său hibrid pe benzină oferă o combinație rară de economie, fiabilitate și design atractiv. Noul model a renunțat la imaginea de mașină anostă și oferă acum o experiență de condus plăcută, alături de o garanție impresionantă de până la 10 ani. Este o alegere excelentă pentru cei care vor eficiență fără compromisuri la capitolul stil.

Mazda 2 Hybrid: Deși este aproape identică cu Toyota Yaris, Mazda 2 are un consum oficial ușor mai mic, posibil datorită modificărilor minore la acest model. Cu toate acestea, prețul este mai mare, iar garanția oferită este mai scurtă. Această versiune devine o alternativă demnă de luat în calcul pentru cei care vor un model hibrid compact și eficient.