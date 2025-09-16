Șoferii români pot verifica online și gratuit dacă mașina lor are probleme tehnice

Șoferii români au acum la dispoziție un instrument online pentru a verifica dacă mașinile lor fac obiectul unei campanii de rechemare inițiate de producători. Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site-ul oficial (www.rarom.ro) o nouă secțiune, intitulată „Campanii de rechemare”.

Aceasta funcționează ca o interfață între utilizatori și paginile oficiale ale reprezentanțelor auto din România. Pentru verificare, proprietarii de vehicule trebuie să selecteze marca mașinii și să urmeze instrucțiunile afișate pe site-ul producătorului sau reprezentantului oficial.

Potrivit RAR, toate reparațiile efectuate în cadrul campaniilor de rechemare sunt gratuite și suportate integral de producători, cu condiția ca intervențiile să vizeze exclusiv componenta defectă pentru care a fost demarată campania.

Instituția recomandă șoferilor să nu ignore aceste verificări, chiar dacă defecțiunea semnalată pare nesemnificativă. O parte dintre problemele identificate pot afecta direct siguranța în trafic.

RAR precizează că pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea de verificare online a campaniilor de rechemare. În anumite cazuri, informațiile sunt disponibile doar prin contactarea unui atelier autorizat al producătorului. Pentru aceste situații, platforma conține mesaje de atenționare și informare.

Pagina va fi actualizată constant, atât în cazul introducerii de noi mărci auto, cât și atunci când producătorii vor pune la dispoziție website-uri dedicate pentru verificarea campaniilor.

„Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini”, se arată în comunicatul RAR.

Datele transmise de instituție arată că aproape 100.000 de autovehicule fabricate între 1998 și 2019 sunt vizate în prezent de campanii de rechemare din motive tehnice.

Dintre acestea, circa 14.000 au probleme care afectează siguranța activă, iar peste 85.000 prezintă riscuri în privința siguranței pasive.

Printre mărcile care au modele rechemate în service se numără Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota și Volkswagen.

Aceste vehicule, construite de-a lungul a două decenii, pot necesita verificări și intervenții pentru a elimina eventuale riscuri tehnice.

Reprezentanții Registrului Auto Român atrag atenția că participarea la campaniile de rechemare este esențială pentru siguranța rutieră și pentru prevenirea unor defecțiuni grave.

„Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă”, precizează instituția.