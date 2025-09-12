Boom Car Service a transformat 6 septembrie într-o sărbătoare a electromobilității

Pe 6 septembrie, curtea Boom Car Service din București a fost plină cu oameni, muzică și entuziasm. Peste 500 de participanți au venit să vadă noile modele Tesla aduse special pentru unul dintre cel mai importante evenimente dedicat electromobilității din România.

„Prezența Cybertruck-ului nu a fost doar o atracție vizuală, ci un semnal clar: viitorul auto înseamnă inovație și curaj. Este mașina care schimbă regulile jocului și un motiv de mândrie pentru noi să o prezentăm în România”, a declarat Cosmin Matei, Co-fondator Boom Car Service.

Evenimentul nu a fost doar despre mașini, ci și despre comunitate. Adulții au urmărit cu interes 3 demonstrații tehnice live, procese reale de diagnoză și reparație pentru vehicule electrice, în timp ce copiii s-au bucurat de spectacolul magicianului Valentino. Peste 50 de copii au plecat acasă cu figurine din baloane și amintiri colorate.

Au fost create și momente speciale de Lucian Pupăzan, artizan al lemnului și om cu simț al umorului, care și-a expus mașina și rulota realizată manual în cadrul evenimentului. La standul Mirka, Bogdan Băjenaru a făcut demonstrații live despre polisharea sticlei și utilizarea sculelor profesionale, captând atenția pasionaților.

„Ne-am dorit ca fiecare invitat să simtă că face parte dintr-o comunitate. Evenimentul din 6 septembrie a însemnat mai mult decât prezentarea unor modele spectaculoase, a fost dovada că în jurul Tesla se strânge o energie extraordinară. Când pui suflet, muncă și viziune, creezi legături care durează”, a spus Costi Mihăilă, Co-fondator Boom Car Service.

Ziua a avut și o încărcătură simbolică: aniversarea a 10 ani de Boom Car Service. Pornită dintr-un vis cu doar câțiva oameni, compania a ajuns astăzi la o echipă de peste 40 de specialiști și investiții de peste 1 milion de euro în echipamente și infrastructură.

Situat în Popești-Leordeni, Boom Car Service este un centru auto modern, specializat în mașini premium și electrice. Ca Tesla Approved Body Shop, respectă standardele stricte ale producătorului și utilizează tehnologii de ultimă generație pentru performanță și siguranță. În ultimii 5 ani, Boom Car Service a reparat peste 15.000 de mașini, oferind soluții complete pentru mașini electrice, de la întreținere periodică la reparații complexe.