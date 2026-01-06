Un gigant auto, obligat să reducă prețul vehiculelor electrice după scăderea vânzărilor 

Unul dintre producători auto importanți a fost nevoit să ajusteze prețurile vehiculelor electrice, ca răspuns la scăderea vânzărilor. Compania a confirmat reducerea prețurilor la întreaga gamă, potrivit Express.

Fiat și marca sa asociată, Abarth, au anunțat reduceri considerabile pentru întreaga gamă de vehicule electrice, ca răspuns la scăderea vânzărilor din sectorul auto. Producătorul a confirmat „reduceri majore de preț” care vor putea ajunge până la 16% la anumite modele.

Declinul interesului pentru vehiculele electrice a fost amplificat de planul Guvernului de a introduce o taxă rutieră pe milă, inclusă în Bugetul de toamnă. Cancelarul Rachel Reeves a precizat că, începând cu aprilie 2028, mașinile complet electrice (BEV) vor fi supuse unei taxe de 3 pence pe milă, în timp ce hibridele plug-in (PHEV) vor plăti 1,5 pence pe milă.

Noua măsură urmărește compensarea veniturilor pierdute din acciza la combustibil, pe măsură ce tot mai mulți șoferi trec la vehicule electrice. Această serie de reduceri de preț reflectă o strategie a producătorilor auto de a stimula cererea, într-un context în care noile reglementări fiscale au descurajat achiziția de vehicule electrice.

Măsura guvernamentală de a stimula achiziția de vehicule electrice a stârnit reacții mixte, mulți șoferi exprimându-și îngrijorarea față de posibila creștere a costurilor. Ca urmare, producători de automobile precum Fiat au decis să ajusteze prețurile pentru modelele lor electrice.

În prezent, marca italiană nu oferă vehicule care să se încadreze în criteriile subvenției britanice pentru mașini electrice (ECG), care prevede o reducere directă de până la 3.750 de lire sterline pentru anumite modele. Totuși, Fiat a redus semnificativ prețurile pentru câteva dintre modelele sale electrice.

Cel mai notabil este Fiat 500e, micuța mașină de oraș, a cărei valoare a scăzut de la 25.000 la 20.995 de lire sterline. SUV-ul 600e a beneficiat de o reducere de 3.285 de lire sterline, ajungând la 26.515 lire, iar modelele Abarth sunt acum mai accesibile cu până la 2.990 de lire sterline.

Fiat se alătură altor constructori auto europeni care se confruntă cu o cerere mai scăzută pentru vehiculele electrice. În 2024, producția modelului 500e a fost suspendată timp de șapte săptămâni, compania confruntându-se cu stocuri prea mari de mașini electrice nevândute.

Victoria Hatfield, directorul de marketing al Fiat în Marea Britanie, a vorbit despre angajamentul mărcii față de accesibilitatea mobilității electrice. „Ne dorim să facem trecerea la condusul electric cât mai simplă și mai accesibilă pentru clienți.

Prin noua structură de prețuri pentru modelele noastre complet electrice, începem anul oferind opțiuni mai avantajoase pentru șoferi”, a spus Hatfield. Ea a mai adăugat că Fiat se concentrează pe transparența prețurilor și pe oferirea de vehicule electrice cu un raport calitate-preț excelent.

„Cu politica noastră clară, clienții pot alege dintr-o gamă de modele premiate și se pot bucura atât de designul italian, cât și de beneficiile mobilității electrice la prețuri accesibile”, a concluzionat reprezentanta companiei.