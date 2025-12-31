Prețuri mici, impact mare. Cum schimbă China regulile jocului pe piața auto din Europa

Producătorii auto europeni se confruntă cu o presiune tot mai mare venită dinspre China, unde constructorii lansează rapid SUV-uri moderne la prețuri greu de egalat. Diferențele de costuri, susținute de lanțuri de producție mai ieftine și de sprijin guvernamental consistent, pun mărcile europene într-o poziție defensivă într-un așa-numit „război al prețurilor”, informează Express.

Noile SUV-uri chinezești atrag atenția nu doar prin tarifele competitive, ci și prin dotări tehnologice avansate, design actualizat și autonomie ridicată în cazul modelelor electrice. Pentru consumatorii europeni, aceste caracteristici devin tot mai tentante, mai ales într-un context economic în care prețul joacă un rol decisiv.

Specialiștii din industrie avertizează că producătorii europeni nu pot câștiga această competiție doar prin reducerea prețurilor. Costurile mai mari cu forța de muncă, reglementările stricte și investițiile în tranziția verde limitează spațiul de manevră al companiilor din UE.

Astfel, ofensiva SUV-urilor din China este percepută ca o amenințare reală pentru echilibrul pieței auto europene. Rămâne de văzut dacă producătorii tradiționali vor reuși să se adapteze rapid sau dacă vor pierde teren într-o competiție globală tot mai agresivă.

Așadar, producătorii auto europeni se află într-o competiție dificilă cu China, iar britanicii au început să cumpere masiv SUV-uri accesibile de proveniență chineză. În 2025, branduri precum Omoda, Chery, Jaecoo și BYD au reușit să își consolideze prezența pe piață, câștigând rapid cotă de piață și atrăgând atenția consumatorilor prin modele moderne și eficiente din punct de vedere al costurilor.

Vânzările Jaecoo au înregistrat o creștere spectaculoasă în 2025, anul debutului companiei, cu peste 20.000 de SUV-uri comercializate deja în primele luni. Modelul economic, considerat un rival direct al Range Rover, a fost cel mai căutat SUV chinezesc în noiembrie, atrăgând familii dispuse să plătească un avans pentru a-l achiziționa. Prețurile atractive rămân unul dintre principalele atuuri, modelele Jaecoo fiind cu mii de lire sterline mai ieftine decât alternativele europene.

De exemplu, un SUV Jaecoo poate costa cu aproximativ 40.000 de lire mai puțin decât un Range Rover, iar Chery Tiggo 7 se vinde sub pragul de 30.000 de lire, cu aproape 10.000 de lire mai ieftin decât un Skoda Kodiaq similar. Cu toate acestea, experții avertizează că prețul scăzut nu este suficient.

Într-un interviu acordat Express.co.uk, Adam Gray, specialist la Car Buying Coach, a explicat cum ar putea câștiga Europa războiul cu producătorii din China.

„Mărcile europene sunt sub presiune. Constructorii chinezi vin rapid, cu tehnologie avansată și prețuri agresive. Europa nu poate câștiga acest război al prețurilor, ci prin încredere, fiabilitate, servicii solide și preț. SUV-urile chinezești sunt interesante, dar trebuie să își demonstreze valoarea pe termen lung, pe parcursul a zece ani de utilizare”.

Un studiu realizat în iulie pe 12.104 membri AA a arătat că aproximativ o treime dintre participanții la trafic (33%) ar lua în considerare achiziționarea unui vehicul chinezesc. În paralel, un sondaj efectuat de Startline Motor Finance a indicat că BYD se bucură de cel mai ridicat nivel de recunoaștere a mărcii în rândul britanicilor.

28% dintre respondenți și-au declarat familiaritatea cu brandul, după un 2025 remarcabil, în care BYD a depășit chiar vânzările Tesla, consolidându-și poziția de lider pe segmentul vehiculelor electrice din țară.

Pe lângă prețurile atractive, ofertele de finanțare flexibile joacă un rol cheie în atragerea cumpărătorilor. Adam Gray, expert la Car Buying Coach, a explicat: „Prețul atrage atenția, dar încrederea finalizează tranzacția. Oamenii caută o rată lunară care să și-o poată permite și o mașină care să nu-i dezamăgească”.

El a adăugat că SUV-urile chinezești reprezintă o adevărată provocare pentru mărcile tradiționale: „Ele determină oamenii să se întrebe: De ce să plătesc 45.000 de lire când cu 30.000 pot obține mai multă tehnologie? Dacă acest mod de gândire se răspândește, producătorii consacrați vor avea de înfruntat o competiție reală”.