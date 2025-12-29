Concedieri în industria auto din Germania

Piața auto din Germania traversează o perioadă dificilă, iar efectele se resimt puternic în rândul angajaților. Mai mult de 20.000 de locuri de muncă urmează să fie desființate în următoarele luni, pe fondul scăderii cererii și al transformărilor tehnologice majore din industrie, informează Express.

Recent, o a treia companie a făcut anunțul că va proceda la concedieri înainte de Anul Nou, ceea ce reprezintă un nou șoc pentru una dintre economiile auto de top din lume. ZF Friedrichshafen a declarat că va micșora cu aproximativ un sfert personalul din divizia sa de tehnologie pentru sisteme de propulsie electrificată până la finalul acestui deceniu.

Experții avertizează, de asemenea, că restructurările nu se limitează doar la angajații din producție, ci vor afecta și departamentele administrative și de suport. Companiile încearcă să își reducă costurile și să se adapteze cerințelor pieței, în timp ce guvernul caută soluții pentru a proteja forța de muncă afectată.

ZF Friedrichshafen a anunțat un amplu proces de restructurare, confirmând desființarea a aproximativ 7.600 de locuri de muncă. Măsurile nu îi vizează doar pe cei care pleacă, ci și pe angajații rămași, pentru care sunt avute în vedere schimbări precum reducerea programului de lucru și amânarea majorărilor salariale, toate menite să limiteze cheltuielile companiei.

Planul include opțiuni de pensionare anticipată, pachete compensatorii și relocări, strategii prin care grupul speră să realizeze economii de circa 436 de milioane de lire sterline, echivalentul a 500 de milioane de euro, până în anul 2027. În același context al presiunilor economice din industrie, Bosch a anunțat la rândul său intenția de a reduce aproximativ 13.000 de posturi în Germania.

Potrivit informațiilor, sunt vizate mai multe locații din Germania, inclusiv Feuerbach, Schwieberdingen, Waiblingen, Bühl și Homburg. Compania, un furnizor important de componente auto și soluții software, ar putea opera concedieri în domenii precum administrația, vânzările, cercetarea și dezvoltarea, dar și producția. Prin aceste măsuri, Bosch estimează economii de aproximativ 2,06 miliarde de lire sterline, adică 2,5 miliarde de euro.

„Din păcate, nu vom putea evita reduceri suplimentare de personal față de cele deja anunțate. Este o situație care ne apasă profund, însă nu avem o alternativă viabilă”, a declarat Stefan Grosch, membru al consiliului de administrație Bosch.

Un alt semnal de alarmă vine de la furnizor de prim rang care se confruntă cu insolvența, iar consecințele sociale se anunță severe. Diepersdorf Plastic Manufacturing, companie specializată în producția de componente din plastic pentru autovehicule, a intrat în procedură de faliment chiar înainte de sărbătorile de Crăciun.

Firma produce piese esențiale pentru industria auto, printre care grile de radiator, capace pentru oglinzi și carcase de volan, fiind un partener important pentru mai mulți producători.

Potrivit informațiilor disponibile, situația financiară critică pune în pericol aproximativ 1.000 de locuri de muncă de la cele trei unități de producție ale companiei. Impactul cel mai dur este așteptat și la fabrica principală din Diepersdorf, Bavaria, unde ar putea fi desființate în jur de 830 de posturi.

Și celelalte fabrici sunt afectate: la unitatea din Oberlungwitz, în Saxonia, circa 95 de angajați riscă să își piardă locul de muncă, în timp ce la fabrica din Lüdenscheid, în Renania de Nord-Westfalia, aproximativ 120 de salariați se află sub amenințarea concedierilor.