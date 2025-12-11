Mașinile pe benzină și motorină revin în topul preferințelor cumpărătorilor la nivel global

Mașinile cu motoare cu ardere internă înregistrează o revenire în preferințele cumpărătorilor la nivel global, pe fondul modificărilor de politici, al tensiunilor comerciale și al preocupărilor privind infrastructura și costurile vehiculelor electrice, conform unui raport publicat de EY.

Raportul indică faptul că modificările de abordare politică din SUA și Europa semnalează o tranziție către electromobilitate mai lentă decât se estima inițial. Documentul notează că aceste ajustări influențează ritmul în care tehnologiile electrice sunt adoptate pe piețele majore.

Conform sursei, președintele american Donald Trump a propus recent relaxarea standardelor de economie de combustibil stabilite în mandatul anterior. Uniunea Europeană pregătește o variantă atenuată a interdicției privind vânzările de automobile cu motoare termice începând cu anul 2035.

Constantin M. Gall, liderul diviziei mondiale EY pentru Mobilitate, Apărare și Aerospațial, a afirmat că ajustările politice reflectă o tranziție spre vehicule electrice mai lentă decât estimările inițiale și a precizat că, în China, cumpărătorii sunt mai puțin concentrați pe tipul de propulsie, fiind interesați în principal de integrarea vehiculului în ecosistemul digital zilnic.

El a menționat că discuțiile din industrie se desfășoară pe fondul diferențelor dintre pozițiile producătorilor auto și cele ale organizațiilor care promovează transportul electric. Potrivit datelor EY, politicile occidentale, inclusiv noile tarife impuse importurilor, urmăresc să protejeze piețele interne de vehiculele electrice chineze subvenționate și de avansul mașinilor chineze pe benzină.

Raportul consemnează că jumătate dintre cumpărătorii auto intenționează să achiziționeze în următorii doi ani un vehicul nou sau second-hand cu motor termic, în timp ce preferința pentru electrice și hibride a înregistrat scăderi față de 2024. Un procent de 36% dintre potențialii cumpărători de vehicule electrice iau în calcul amânarea sau renunțarea la achiziție pe fondul evoluțiilor geopolitice.

Constantin M. Gall a precizat că autoritățile europene reevaluează Green Deal-ul, afirmând că Uniunea Europeană își analizează Pactul Verde orientându-se tot mai mult către date științifice și mai puțin către convingeri.