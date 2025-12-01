Iarna pune la pământ mașinile electrice. Autonomia scade cu 40%, iar încărcarea încetinește

În sezonul rece, mașinile electrice pierd până la 40% din autonomie, încărcarea devine mai lentă, iar service-urile recomandă proceduri speciale pentru baterii, ignorate de mulți șoferi.

Scăderea autonomiei la mașinile electrice în sezonul rece este unul dintre cele mai documentate fenomene din industria auto, însă în practică mulți șoferi sunt surprinși de pierderile reale. Testele realizate de organizații internaționale, precum AAA, arată constant că autonomia poate scădea între 25% și 41% la temperaturi cuprinse între –6 și 0 grade Celsius. Rezultatele sunt confirmate de cercetările Laboratorului Național Argonne din SUA și de analizele realizate în Norvegia, considerată „laboratorul european” al electromobilității.

Fenomenul este fizic inevitabil. La temperaturi scăzute, rezistența internă a celulelor bateriei crește, ceea ce reduce eficiența chimică și electrică.

Mașina își consumă energia nu doar pentru deplasare, ci și pentru a încălzi habitaclul, bateria și componentele auxiliare. Inginerii explică faptul că, în timpul iernii, o parte din energia stocată este redirecționată către sisteme de climatizare mai puternice decât în vehiculele cu motor termic, deoarece acestea nu au o sursă pasivă de căldură precum blocul motor.

În practică, mulți șoferi descoperă că, dacă vara pot parcurge 350 de kilometri cu o încărcare, iarna aceeași autonomie scade spre 200–220 de kilometri. Diferența este și mai mare în orașele aglomerate, unde opririle frecvente și necesitatea încălzirii constante reduc suplimentar eficiența energetică.

Un alt efect ignorat de mulți conducători auto este încetinirea încărcării. Bateriile litiu-ion nu pot primi curenți mari la temperaturi scăzute fără riscul deteriorării celulelor. Mașinile reduc automat puterea de încărcare pentru a proteja acumulatorul. Un vehicul care atinge 120 kW vara poate coborî la 40–50 kW în timpul iernii.

În mod real, un drum lung necesită planificare diferită. Timpul de încărcare se poate dubla, uneori chiar tripla, dacă bateria pornește rece. Această situație este întâlnită mai ales în cazul celor care parchează mașina în aer liber peste noapte. Sistemele de preîncălzire ale bateriei există la majoritatea modelelor moderne, însă nu toate sunt activate standard sau nu sunt utilizate corect de șoferi. În lipsa acestui proces, mașina limitează automat puterea de încărcare.

Utilizatorii care încarcă la stațiile rapide din oraș observă, în special în primele minute, că puterea livrată este mult sub ceea ce indică producătorul pe hârtie. Pentru șoferii cu program fix sau pentru cei care folosesc mașina în regim de navetă, întârzierile pot deveni semnificative.

Un aspect puțin cunoscut publicului larg este apariția unor recomandări tehnice suplimentare din partea centrelor autorizate, menite să prelungească durata de viață a bateriei și să reducă degradarea accelerată în sezonul rece. Nu sunt reguli obligatorii, însă sunt recomandări formulate de specialiști care observă comportamentul celulelor în exploatare reală.

Prima dintre acestea se referă la limitarea încărcărilor la 100% în mod repetat la temperaturi sub zero grade. Bateriile se degradează mai rapid când sunt încărcate complet în frig extrem, motiv pentru care multe service-uri recomandă un plafon de încărcare de 80–90% când temperaturile scad semnificativ. Acest aspect nu este cunoscut de mulți utilizatori, deși se regăsește și în studii universitare publicate în ultimul deceniu.

O a doua recomandare privește încălzirea bateriei înainte de încărcare. Modelele moderne fac acest lucru automat, însă unele vehicule entry-level nu dispun de un sistem eficient de preîncălzire. Service-urile sugerează ca șoferii să ruleze câțiva kilometri înainte de încărcare, pentru ca bateria să atingă o temperatură minimă care permite primirea unui curent mai ridicat.

Un al treilea aspect privește utilizarea frânării regeneratoare. În sezonul rece, aceasta poate fi limitată de siguranță, deoarece bateriile reci nu pot prelua energia în ritm normal. Unele service-uri recomandă evitarea setărilor maxime ale regenerării în diminețile foarte reci pentru a reduce stresul asupra celulelor.

Aceste recomandări nu sunt suficient de mediatizate, deși service-urile întâlnesc anual situații în care degradarea accelerată a bateriei poate fi corelată cu utilizarea necorespunzătoare în sezonul rece.

Pentru vehiculele electrice, verificarea tehnică de sezon nu se rezumă la anvelope și lichid de parbriz. Aspectele esențiale sunt legate de baterie și managementul termic. Un service specializat poate analiza temperatura optimă de funcționare a acumulatorului, starea contactelor de înaltă tensiune, pierderile energetice, modul în care bateria se echilibrează la încărcări mici și mari, precum și comportamentul celulelor după cicluri repetate.

O parte importantă a verificării o reprezintă evaluarea software-ului. Mașinile electrice depind de actualizări pentru optimizarea consumului, gestionarea temperaturii bateriei și ajustarea algoritmilor de încărcare. În sezonul rece, producătorii lansează frecvent actualizări dedicate, iar centrele autorizate verifică dacă acestea sunt aplicate corect.

În plus, service-urile analizează eficiența pompei de căldură, acolo unde aceasta există. Sistemul este crucial pentru consumul total. Dacă funcționează defectuos, autonomia poate scădea dramatic, chiar și cu 20–25%.

Șoferii obișnuiți, care tratează mașina electrică similar cu o mașină pe benzină, trec de multe ori peste aceste detalii, ceea ce duce la probleme ulterioare.

Organizația AAA din Statele Unite a publicat teste repetate în care autonomia EV-urilor a scăzut cu până la 41% în condiții de temperatură scăzută, mai ales atunci când sistemul de încălzire a habitaclului este utilizat intens. Date similare au fost raportate anual în testele norvegiene efectuate de NAF, organizația considerată referință în Europa pentru electromobilitate în condiții reale.

Analizele realizate de Argonne National Laboratory arată că încărcarea lentă în sezonul rece este un fenomen natural legat de reducerea conductivității electroliților. Concluziile laboratorului sunt clare: bateriile au nevoie de temperaturi optime pentru a primi curenți mari și pentru a menține capacitatea nominală.

În Europa, agenția Transport & Environment a documentat diferențe de autonomie și consum între anotimpuri, confirmând fenomenul scăderii performanței la temperaturi joase. Deși tehnologia bateriilor avansează, toate testele conduc la aceeași concluzie: iarna îngreunează în mod natural funcționarea vehiculului electric.