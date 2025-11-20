Următorul program Rabla, adresat persoanelor cu venituri mici care nu își permit o mașină electrică
- Raluca Dan
- 20 noiembrie 2025, 06:43
Următorul program Rabla va fi diferit. Autoritățile pregătesc un mecanism de finanțare prin care persoanele care nu își permit, în mod normal, o mașină nouă să poată cumpăra un vehicul electric, potrivit anunțului făcut de Tudor Roșca, directorul de cabinet al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Următorul program Rabla, pentru persoanele aflate în „sărăcie energetică”
Roşca a afirmat că mulți oameni întreabă despre viitorul programului „Rabla”, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. El a declarat că nu există încă o „decizie fermă”, însă a subliniat că viitorul program de finanţare Fondul Social pentru Climă, gestionat de mai multe ministere și coordonat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, va include un model de finanţare diferit de cel folosit la „Rabla”.
„Un model care să poată să se adreseze persoanelor aflate în sărăcie energetică. Nu vreau să spun încă prea multe, pentru că este în consultare în momentul de faţă. Se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă, indiferent cum ar fi ea, să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică. E foarte clar că pe partea de mediu nu putem să scăpăm de poluare fără să electrificăm”, a mai spus acesta.
Cum va fi raportată calitatea aerului din București
El a adăugat că un ordin de ministru care va modifica modul de raportare a calității aerului în București se află în prezent în consultare publică.
„Până acum se raporta media pe ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă că dacă acum aveam un eveniment masiv de poluare, dacă avem un trafic extrem de accentuat şi o calitate a aerului proastă – de exemplu, pentru jumătate de oră toată lumea îşi ducea copilul la şcoală, acea jumătate de oră nu se vedea în media de 24 de ore prea bine. Noi schimbăm asta, şi se va face raportarea cu media orară. Mai mult de atât, se adaugă şi PM 2,5, particulele care sunt emise în special din motoarele cu ardere internă (…) Cel mai important lucru este să eliminăm poluarea din oraşe”, a mai explicat acesta.
Programele pentru dezvoltarea rețelei de stații de încărcare
În privința rețelei naționale de stații de încărcare pentru mașinile electrice, au fost derulate două programe prin Administrația Fondului pentru Mediu.
„Pe partea reîncărcare avem în finalizare, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, două programe naţionale pentru instalarea de staţii de reîncărcare. A fost un program prin care foarte multe localităţi din mediul rural şi-au instalat staţii de putere medie, de doar 50 de kilowaţi. Mai important de atât, există proiectul prin care sunt montate staţii de mică putere în curent alternativ în municipalităţi, încărcare peste noapte. Toate statisticile globale arată că undeva în jur de 80 – 85%, în funcţie de regiunea de pe glob, în România este undeva la peste 80%, din toate încărcările au loc acasă sau la destinaţie, că e hotel, restaurant, locul de muncă în care maşina stă mai multe ore”, a spus reprezentantul MMAP.
