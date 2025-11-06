Se pregătește o taxă pentru mașinile electrice. Măsura provoacă dezbateri

Executivul din Marea Britanie intenționează să impună o nouă taxă pentru vehiculele electrice, măsură anunțată joi și justificată prin dorința de a crea „un sistem mai echitabil pentru toți șoferii”, potrivit AFP. Inițiativa ar uniformiza regimul fiscal al mașinilor electrice cu cel al vehiculelor pe benzină și motorină, însă criticii avertizează că decizia ar putea încetini tranziția către transportul nepoluant.

„Acciza la combustibil acoperă benzina și motorina, dar nu există niciun echivalent pentru vehiculele electrice”, a explicat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

Potrivit publicației Daily Telegraph, ministrul finanțelor Rachel Reeves va anunța oficial, pe 26 noiembrie, în cadrul prezentării proiectului de buget, introducerea unei taxe de trei penny pe milă pentru șoferii de mașini electrice. Schema ar urma să fie aplicată din 2028, după o perioadă de consultare publică, și ar putea costa în medie 250 de lire sterline pe an pentru fiecare proprietar de vehicul electric.

Asociația producătorilor auto britanici SMMT a criticat dur planul guvernului, susținând că impunerea unei asemenea taxe ar fi contraproductivă.

„Introducerea unui regim atât de complex și costisitor, care vizează chiar vehiculele pe care producătorii sunt provocați să le vândă, ar fi o greșeală strategică”, a transmis organizația, avertizând că măsura ar putea „descuraja consumatorii și submina obiectivele obligatorii ZEV (vehicule cu emisii zero)”.

Potrivit datelor SMMT, una din patru mașini vândute în prezent în Regatul Unit este complet electrică, ceea ce arată ritmul rapid al tranziției spre mobilitatea verde.

Țări precum Islanda și Noua Zeelandă au introdus deja taxe pe kilometraj pentru vehiculele electrice, în încercarea de a compensa scăderea veniturilor din accizele la carburanți.

Conform Oficiului pentru Responsabilitate Bugetară, taxele pe combustibil vor genera 24,4 miliarde de lire sterline în anul fiscal 2025/2026, reprezentând aproximativ 2% din veniturile bugetului britanic. Întrucât numărul vehiculelor electrice este în continuă creștere, aceste încasări sunt așteptate să scadă semnificativ în următorii ani.

Ministrul Rachel Reeves, care a majorat deja taxele pentru companii și a redus cheltuielile publice, se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a stabiliza finanțele statului fără a afecta redresarea economică. În această săptămână, oficialul a refuzat să excludă o posibilă creștere a impozitului pe venit sau a TVA, deși Partidul Laburist promisese înainte de alegeri că nu va recurge la astfel de măsuri.

Propunerea privind taxa pentru mașinile electrice urmează să fie dezbătută intens în perioada următoare, fiind privită ca un test de echilibru între politica fiscală și angajamentele climatice ale Regatului Unit.