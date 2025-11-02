Revoluție pe piața mașinilor electrice: modelul chinezesc care ar putea detrona Tesla

Industria auto globală se pregătește pentru o nouă provocare venită din China. Producătorul va lansa un model electric care promite să zguduie dominația Tesla pe piața mașinilor electrice. Supranumită deja de analiști „coșmarul Tesla”, noua mașină vine cu o autonomie impresionantă, preț competitiv și tehnologii avansate. Luke Chillingsworth, reporter auto pentru Express, spune că această mașină ar putea marca începutul unei noi ere.

Așadar, noua apariție pe piața auto din China promite să dea bătăi de cap gigantului american Tesla. Este vorba despre Li Auto Mega, un vehicul electric multifuncțional (MPV) de familie, prezentat drept un posibil „coșmar Tesla”, datorită ambiției sale de a redefini confortul și performanța în segmentul mașinilor electrice.

Producătorul chinez Li Auto descrie noul model ca pe o mașină „care nu poate trece neobservată”, anticipând că va deveni rapid „centrul atenției” pe drumurile asiatice. Designul se concentrează pe confortul pasagerilor, oferind un interior comparabil cu un lounge mobil.

Scaunele pot fi reglate complet, oferind relaxare totală, iar pasagerii din spate beneficiază de un spațiu generos, asemănător celui dintr-o limuzină, cu suporturi integrate pentru picioare.

Compania descrie Li Auto Mega drept un „sanctuar mobil pentru familii”, promițând o combinație între luxul unui apartament modern și mobilitatea electrică de ultimă generație. Dacă așteptările se confirmă, modelul ar putea deveni un rival serios pentru Tesla în Asia.

Canalul de YouTube @shufosho a atras atenția că noul model electric chinezesc ar putea deveni o concurență serioasă pentru Tesla, pe măsură ce piața auto se confruntă cu noi competitori.

Potrivit creatorului de conținut, acest automobil reprezintă „un adevărat coșmar pentru Tesla”. Interiorul său este flexibil, cu al doilea rând de scaune care se poate roti pentru a transforma habitaclul într-un mic living, completat de o masă fixată direct pe podea.

Pentru momentele de relaxare, mașina dispune de un mod de șezlong unde poți întinde picioarele. Interiorul mașinii electrice Li Auto Mega impresionează prin tehnologie avansată și dotări premium. Scaunele încălzite sunt prevăzute cu pietre de masaj în 18 puncte și beneficiază de ventilație, menținându-le răcoroase chiar și după ore petrecute sub soarele arzător. Toate cele șapte locuri au funcția de scaun încălzit, ideală pentru zilele reci.

Portbagajul spațios este gândit pentru întreaga familie unde se pot pot depozita patru valize sau câteva biciclete. Modelul mai include un frigider cu funcție dublă de răcire și încălzire, puncte de încărcare wireless de 50 W și măsuțe pentru pasagerii din față și spate.

În plus, încărcarea rapidă nu mai este o problemă deoarece noua mașină Li Auto Mega este compatibilă cu stațiile ultra-rapide 5C. Aceasta înseamnă că șoferii se pot bucura de o autonomie de până la 500 km după ce își conectează mașina la priză timp de doar 10 minute. Prețul de vânzare este de aproximativ 52.586 de lire sterline, mai arată Luke Chillingsworth.