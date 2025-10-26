International

Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat după mai bine de cinci ani

Sursa foto: Air India / facebook
Zborurile directe între India și China continentală s-au reluat duminică, după mai mult de cinci ani de la suspendarea lor, transmite AFP. Reluarea curselor aeriene reprezintă un pas important pentru relațiile comerciale bilaterale și constituie un semn de detensionare între cei doi giganți asiatici vecini.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, un avion al IndiGo, liderul transporturilor aeriene indiene, a decolat de pe aeroportul internațional Subhash Chandra Bose din Calcutta la ora locală 22:00 (16:30 GMT) cu destinația Guangzhou.

Mesajul Guvernului din India

India / Sursa foto: Arhiva EVZ

Relațiile dintre India și China au fost afectate de ciocniri militare în 2020 într-o zonă de frontieră din Himalaya. În ultimele luni, cele mai populate două state ale planetei au inițiat o apropiere, într-un context în care relațiile Indiei cu SUA se deteriorează.

Guvernul indian a transmis că reluarea legăturilor aeriene directe favorizează „contactele între popoare” și contribuie la „normalizarea treptată a schimburilor bilaterale”.

Zborurile directe, suspendate de pandemia de COVID-19

Zborurile directe, în număr de circa 500 pe lună, fuseseră suspendate din cauza pandemiei de COVID-19. Începând din noiembrie, curse aeriene vor opera și de la New Delhi spre Shanghai și Guangzhou, pe lângă legăturile între India și Hong Kong, care nu au fost niciodată întrerupte.

Aceste legături „vor reduce termenele logistice și de tranzit”, a declarat pentru AFP Rajeev Singh, președintele Camerei de comerț indiene la Calcutta.

India depinde puternic de materiile prime chinezești pentru creșterea industrială și exporturi și înregistrează un important deficit comercial cu China. Dezghețul relațiilor urmează după întâlniri ale liderilor celor două țări în Rusia anul trecut și în China în august.

