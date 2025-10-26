International

SUA și China au ajuns la un acord pentru vânzarea TikTok. Tranzacția urmează să fie finalizată în Coreea de Sud

SUA și China au ajuns la un acord pentru vânzarea TikTok. Tranzacția urmează să fie finalizată în Coreea de Sud
SUA și China ajung la un acord privind TikTok. Tranzacția urmează să fie finalizată în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni CBS, unde reprezentantul american Scott Bessent a declarat că s-a ajuns la un acord și că „începând de astăzi, toate detaliile sunt stabilite, iar cei doi lideri vor finaliza tranzacția” în timpul unei întâlniri programate săptămâna viitoare în Coreea de Sud, scrie The Guardian.

Bessent nu a oferit detalii suplimentare privind acordul, dar a precizat că acesta face parte dintr-un cadru mai larg, convenit atât de SUA, cât și de China, al unui potențial acord comercial care va fi discutat în timpul întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping în zilele următoare.

Vânzarea TikTok.  Valoarea tranzacției este estimată la 14 miliarde de dolari

Potrivit The Guardian, acordul privind versiunea americană a TikTok este estimat la o valoare de 14 miliarde de dolari. ByteDance și investitorii chinezi vor deține mai puțin de 20% din acțiuni.

În luna septembrie, Donald Trump a semnat un decret prezidențial care a deschis calea pentru un acord ce permite TikTok să continue să funcționeze în SUA sub o nouă structură corporativă, cu investitori americani, conform CBS News.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 octombrie 2025. O senzație neplăcută 
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 octombrie 2025. O senzație neplăcută 
Escrocherii prin apeluri video. Cuvântul care te protejează de fraudă
Escrocherii prin apeluri video. Cuvântul care te protejează de fraudă

Interdicțiile lui Donald Trump

Congresul american adoptase anterior o interdicție privind aplicația, care urma să fie promulgată în aprilie 2024 de fostul președinte Joe Biden. La începutul acestui an, TikTok a fost indisponibil în SUA, însă accesul a fost restabilit câteva ore mai târziu. De atunci, Trump a prelungit de patru ori aplicarea interdicției, în timp ce administrația sa lucra la elaborarea unui acord de transfer al dreptului de proprietate.

20:48 - SUA și China au ajuns la un acord pentru vânzarea TikTok. Tranzacția urmează să fie finalizată în Coreea de Sud

