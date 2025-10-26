Ce îți distruge cu adevărat bateria mașinii. Explicațiile unui mecanic cu 50 de ani de experiență

Un mecanic auto cu o carieră impresionantă de peste jumătate de secol a împărtășit câteva lucruri importante din experiența acumulată pe contul său de YouTube. Mecanicul Scotty Kilmer vorbit de data aceasta despre principalul inamic al bateriei autoturismului tău.

Scotty Kilmer, născut pe 2 octombrie 1953 în Niagara Falls, New York, a deprins meseria de mecanic încă de la 14 ani, sub îndrumarea bunicului său. Astăzi, el împărtășește pasionaților de mașini sfaturi utile pe platformele de socializare.

Într-un videoclip recent de pe canalul său de YouTube, Kilmer a abordat tema întreținerii bateriei auto, explicând cele mai eficiente metode pentru a-i prelungi viața.

Bateria joacă un rol esențial în alimentarea cu energie electrică a vehiculului, fiind indispensabilă funcționării. Mecanicul a subliniat că principalul inamic al acestei componente vitale este coroziunea, care poate afecta grav performanța bateriei dacă nu este prevenită.

„Coroziunea determină bateria să funcționeze mai intens”, explică Kilmer. El recomandă verificarea stării bateriei la fiecare doi-trei ani și înlocuirea acesteia înainte de a ajunge în punctul descărcării totale.

Totodată, Kilmer atrage atenția asupra altor factori care influențează durata de viață a bateriei auto, cum ar fi defecțiunile alternatorului, perioadele prelungite de nefolosire a vehiculului și conexiunile electrice slăbite sau murdare, care trebuie urgent curățate.

Nu este prima oară când mecanicul Kilmer oferă recomandări utile pentru șoferi, insistând în special asupra importanței înlocuirii anvelopelor uzate. Mecanicul avertizează că, pe măsură ce banda de rulare se tocește, performanța anvelopelor scade considerabil.

Anvelopele reprezintă un element vital pentru siguranța pe șosea, iar uzura benzii de rulare afectează aderența vehiculului, mai ales în condiții meteorologice nefavorabile, precum ploaia sau gheața, explică mecanicul.

Referindu-se la acest aspect, Kilmer a explicat: „Ați observat că mașinile de curse drag racing folosesc anvelope late, din cauciuc integral, fără profil. Aceasta le permite să accelereze rapid pe asfalt uscat. Totuși, când plouă, astfel de anvelope devin complet ineficiente, pentru că alunecă foarte ușor”.

„Banda de rulare a anvelopelor obișnuite poate părea suficientă atunci când drumul este uscat, însă în condiții umede riscul de alunecare crește semnificativ. De aceea, e important să verificați periodic adâncimea benzii de rulare și să vă asigurați că aceasta oferă o aderență corespunzătoare,” a concluzionat Kilmer.

Deși a urmat studii universitare, obținând o licență și un master în antropologie, Kilmer a ales să renunțe la doctorat din cauza nemulțumirii față de sistemul academic. În 1980, s-a mutat la Houston pentru a-și continua activitatea ca mecanic.

La îndemnul soției, a scris în 1994 o carte dedicată cumpărării și întreținerii mașinilor second-hand, care i-a adus recunoaștere și l-a propulsat pe prima pagină a cotidianului Houston Chronicle. Cartea i-a deschis calea către televiziune, unde a devenit gazda emisiunii „Crank It Up with Scotty” pe postul local KHOU, afiliat CBS.

Kilmer îi învăța pe spectatori cum să identifice și să remedieze probleme auto minore, iar în 2004 a fost recompensat cu un premiu Emmy regional. Kilmer a continuat să ofere sfaturi și răspunsuri prin canalul său de YouTube, unde folosește adesea mașinile clienților pentru demonstrații și comparații practice, potrivit Wikipedia.