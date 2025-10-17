Cod galben de ceață în zece județe. Vizibilitate redusă sub 50 de metri în unele zone

În zece județe din țară, ceața densă îngreunează traficul. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări de Cod galben, valabile pentru județele Brașov, Suceava, Giurgiu, Teleorman, Bacău, Galați, Neamț, Vrancea, Vaslui și Harghita. Fenomenele se manifestă local și temporar, determinând vizibilitate redusă, sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

În unele regiuni, ceața favorizează formarea ghețușului sau a chiciurei. Atenționarea este valabilă în zona joasă a județului Brașov, în localitățile Făgăraș, Victoria, Rupea, Hoghiz, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș și Ticușu.

Ceața persistă și în zona depresionară, cuprinzând localitățile Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav și Ormeniș. Avertizarea este valabilă până la ora 11:00.

Ceața densă afectează localitățile Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna și Ciocănești.

În funcție de condițiile locale, se poate forma ghețuș sau chiciură. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00.

Județele Giurgiu și Teleorman

Ceața densă se menține în Giurgiu, Comana, Călugăreni, Ghimpați, Băneasa, Frătești, Izvoarele, Prundu, Oinacu, Letca Nouă, Răsuceni, Vedea, Stănești, Daia, Putineiu, Găujani, Malu, Toporu, Slobozia, Mihai Bravu, Gostinu, Schitu, Gogoșari și Stoenești.

În Teleorman, fenomenele similare se manifestă în Alexandria, Zimnicea, Orbeasca, Botoroaga, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Călinești, Piatra, Furculești, Ștorobăneasa, Pietroșani, Conțești, Cervenia, Băbăița, Mereni, Nanov, Vitănești, Măgura, Suhaia, Izvoarele, Seaca, Brânceni, Năsturelu, Lisa, Mavrodin, Frumoasa, Smârdioasa, Viișoara, Fântânele, Bujoru, Crângu, Bujoreni și Răsmirești. Atenționarea este valabilă până la ora 10:00.

Ceața reduce semnificativ vizibilitatea în localitățile Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești și Horgești.

De asemenea, atenționarea este valabilă pentru localitățile: Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești și Sărata.

În județul Galați sunt vizate Tecuci, Matca, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Umbrărești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Ivești, Drăgușeni, Berești-Meria, Nicorești, Fundeni și Berești.

Totodată, ceața densă îngreunează circulația în localitățile Gohor, Grivița, Cavadinești, Valea Mărului, Băleni, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești și Suhurlui.

În Neamț sunt afectate localitățile Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Moldoveni și Gâdinți. În Vrancea, ceața densă se manifestă la Adjud, Homocea, Ruginești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița și Boghești. Avertizarea vizează și județul Vaslui și este valabilă până la ora 11:00.

Ceața reduce vizibilitatea și în Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Tulgheș, Lăzarea, Borsec, Gălăuțaș și Subcetate. Atenționarea este valabilă până la ora 11:00.

Meteorologii atrag atenția că avertizările se actualizează în funcție de evoluția fenomenelor. Ceața poate fi periculoasă pentru șoferi, mai ales acolo unde se formează ghețușul.