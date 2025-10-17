Vremea

Prognoza meteo, 17 octombrie. Vremea continuă să se răcească în următoarele ore. Încep ninsorile în unele regiuni

Toamnă. Sursa foto: Freepik
Vremea continuă să se răcească în aproape toată țara, sub influența unui val de aer polar. Ploile se vor extinde treptat în mai multe regiuni, iar la altitudini mari, în zonele montane, vor apărea și ninsorile, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 17 octombrie. Ninsori și ploi în unele județe

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 3 grade în unele zone. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă treptat vor apărea înnorări și ploi, mai ales în Oltenia și sudul Banatului, iar spre seară și în vestul Munteniei.

Spre seară , ploile vor cuprinde aproape toată țara, fiind mai consistente în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Precipitații locale vor fi și în sudul Moldovei și în Transilvania, iar izolat și în Crișana.

toamna

Precipitații mixte la munte

La munte, în special la altitudini mari, se vor semnala precipitații mixte, semn că iarna dă primele semne.

În sud-vestul țării și în zonele subcarpatice, cantitățile de apă pot ajunge la 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în sudul Moldovei și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar cele minime, mai ridicate decât în nopțile precedente, vor varia între 3 și 11 grade. Dimineața, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București. Temperatura maximă ajunge la 19 grade Celsius

În Capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât în zilele anterioare, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru jumătatea lunii octombrie.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară și noaptea se va înnora, iar temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 18 și 19 grade, iar cea minimă va coborî la 9–10 grade.

