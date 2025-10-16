Val de aer polar peste România. Vin zile perfecte pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Când încep ninsorile abundente

Un val de aer polar va aduce temperaturi scăzute în România, chiar sub pragul înghețului. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că frigul va fi resimțit mai puternic în următoarele zile. Astfel, vremea va continua să se răcească în următoarea perioadă.

Potrivit șefei ANM, în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori minime de până la -3 sau -4 grade Celsius. În același timp, temperaturile din București vor începe să crească treptat spre sfârșitul săptămânii, oferind o ușoară încălzire locală.

La nivel național, vremea va fi mai rece decât media perioadei, cu maxime cuprinse între 11 și 17 grade Celsius, indicând un sezon de mijloc de octombrie mai rece decât de obicei. Valul de frig va afecta în principal regiunile estice și centrale, iar locuitorii sunt sfătuiți să fie atenți la temperaturile scăzute, mai ales dimineața și noaptea.

Minimele vor scădea semnificativ în următoarele zile, situându-se între 0 și 10 grade Celsius. În depresiunile din estul Transilvaniei, valorile pot coborî până la -3 sau -4 grade, favorizând formarea brumei.

Și în București se va resimți o răcire accentuată, cu maxime cuprinse între 11 și 13 grade, iar temperaturile nocturne și diminețile vor oscila între 5 și 6 grade. Potrivit șefei ANM de vineri, spre finalul săptămânii, valorile termice vor începe să crească, astfel încât maximele vor reveni între 13 și 21 de grade Celsius.

Între 27 octombrie și 3 noiembrie, temperaturile vor fi apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă a anului, iar cantitățile de precipitații se vor încadra, în general, în limite normale la nivel național.

Potrivit anunțului făcut de ANM la începutul lunii octombrie, ninsorile ar urma să apară în prima parte a lunii noiembrie.

Weekendul aduce în Austria primele ninsori abundente. În timp ce în România s-au înregistrat până acum doar câteva ninsori sporadice, fără a se forma un strat semnificativ de zăpadă decât la altitudini foarte mari, în Alpi se așteaptă un ciclon polar care va acoperi pârtiile cu un strat generos de zăpadă.

Un câmp de înaltă presiune, denumit „Sieglinde”, situat deasupra Insulelor Britanice, influențează vremea în Europa de Vest, aducând stabilitate temporară vestului Austriei. Această configurație barică favorizează perioade însorite în regiunile montane vestice, în timp ce zonele joase pot rămâne cu ceață și diferențe locale de temperatură, afectând vizibilitatea și circulația.

Joi, vremea va fi predominant stabilă în zonele montane situate la nord de creasta principală a Alpilor, cu cer senin și temperaturi plăcute pentru această perioadă. În văi, inversiunile termice vor persista parțial, iar în jurul lacului Bodensee și în Waldviertel stratul de nori joși va limita vizibilitatea pe tot parcursul zilei, potrivit Heute.at.

Vineri, norii vor fi mai prezenți pe partea de nord a Alpilor, cu ploi slabe izolate în zonele montane de est. În regiunile joase, în special în aria Dunării și estul țării, va fi în mare parte uscat, cu intervale însorite între nori. Sudul, între Osttirol și sudul Steiermark-ului, va avea un cer mai senin, iar vântul va sufla slab.

Sâmbătă dimineața, cerul va fi mai închis, cu precipitații în special la munte, unde limita ninsorii va fi între 1.200 și 1.400 de metri. Pe parcursul după-amiezii, ninsoarea va slăbi, iar zonele de la nord până la podiș și din Wald până în Weinviertel vor beneficia de reprize de soare. Nord-vestul va resimți un vânt moderat spre puternic, iar temperaturile maxime vor scădea între 9 și 13 grade.

Răcirea și acumularea zăpezii la altitudini mai joase vor afecta condițiile de drum în regiunile montane, motiv pentru care autoritățile recomandă folosirea anvelopelor de iarnă și evitarea deplasărilor matinale pe rutele alpine afectate de precipitații. Turiștii și drumeții sunt sfătuiți să consulte buletinele meteo locale înainte de a pleca spre zonele înalte, unde vremea se poate schimba rapid în primele ore ale zilei.

În orașe și zonele de câmpie, efectul aerului rece va fi mai redus, însă diferențele între temperaturile de zi și de noapte vor fi vizibile. Maximele vor fi în jur de 10–12 grade, iar ceața de dimineață va fi frecventă până duminică.

Pentru pasionații de sporturi de iarnă, ninsoarea de la altitudine va asigura un strat de bază necesar pentru debutul sezonului pe pârtii, deși stratul complet de zăpadă se va forma treptat. În ansamblu, weekendul aduce o tranziție spre vreme mai rece, specifică mijlocului lunii octombrie, cu cer curat și vizibilitate bună în regiunile joase și primele zăpezi consistente în vârfurile montane.