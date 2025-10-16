Ceață densă în mai multe județe din țară. Se circulă în condiții de vizibilitate redusă

Șoferii din unele județe circulă cu dificultate la această oră. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări Cod Galben, valabile pentru numeroase zone din țară. În unele locuri, ceața scade vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, afectând serios condițiile de trafic.

Atenționările sunt valabile în până la ora 10:00, și vizează județele Bacău, Vrancea și Vaslui. În județul Bacău, ceața se semnalează în localitățile Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Gura Văii, Tătărăști, Tamași, Itești și Sărata.

În județul Vrancea, sunt afectate localitățile Adjud și Homocea. În județul Vaslui, ceața densă persistă în mai multe zone, printre care Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca, Zăpodeni, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Tutova, Perieni, Laza, Albești, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Bogdănești, Pogana, Oltenești, Ivești, Pușcași, Deleni, Băcani, Viișoara, Pochidia, Pogonești, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița și Ciocani.

De asemenea, meteorologii au emis atenționări pentru județele Vaslui, Covasna, Brașov, Harghita, Hunedoara, Galați și Alba, precum și pentru zonele joase din județele Sibiu și Brașov. Acestea sunt valabile până la ora 09:00.

Potrivit meteorologilor, ceața densă determină scăderea bruscă a vizibilității, iar pe alocuri se poate forma polei. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să folosească luminile de ceață și să păstreze distanța între vehicule.

„Ceața este un fenomen specific sezonului rece, determinat de diferențele de temperatură dintre sol și aerul de la suprafață, în special în orele dimineții”, arată ANM.

Meteorologii avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente în lunile următoare.

În următoarele ore, vremea se va menține în general frumoasă, însă mai rece decât ar fi normal pentru mijlocul lunii octombrie. Temperaturile scăzute vor fi resimțite mai ales dimineața și noaptea, în regiunile nordice și centrale. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări trecătoare și ploi slabe izolate, în special în sudul țării și în zonele montane, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În ultimele zile, ceața a fost prezentă în majoritatea regiunilor din țară, mai ales la primele ore ale dimineții.