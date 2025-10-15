Vom avea o iarnă imprevizibilă, potrivit Accuweather. Crăciun și Revelion cu zăpadă

După mai mulți ani cu ierni surprinzător de blânde, prognoza meteo pentru decembrie 2025 indică o schimbare bruscă de scenariu. Prognoza AccuWeather indică faptul că urmează o perioadă cu temperaturi negative, ninsori abundente și episoade de vreme severă în numeroase regiuni ale țării.

Conform prognozei meteo AccuWeather, Capitala se pregătește pentru temperaturi scăzute pe durata sărbătorilor de iarnă. În Ajun, maximele vor atinge aproximativ 8 °C, însă pe 25 și 26 decembrie valorile vor scădea la 2–4 °C, iar noaptea termometrele vor indica până la -4 °C. Vântul va amplifica senzația de frig, făcând ca temperaturile resimțite să fie mult mai reduse.

Meteorologii atrag atenția că în ziua de 25 decembrie ar putea apărea fenomenul de ploaie înghețată, care se formează atunci când picăturile de ploaie îngheață instant la contactul cu solul rece. Stratul subțire de gheață rezultat poate transforma șoselele și trotuarele în adevărate patinoare, crescând considerabil riscul de accidente.

După Crăciun, prognoza meteo indică o răcire suplimentară a vremii. Până la finalul lunii decembrie, în București sunt așteptate maxime de doar 2–3 °C și minime care pot coborî la -3 °C. Primele ninsori consistente ale iernii ar putea apărea chiar înainte de Anul Nou.

În restul țării, iarna își va face simțită prezența la fel de puternic. Prognoza meteo pentru Iași arată un Crăciun „cu adevărat alb”, cu fulguieli în Ajun și ninsori mai consistente în ziua de 25 decembrie. Temperaturile vor rămâne negative, iar minimele nocturne ar putea ajunge până la -6°C.

La Cluj-Napoca, frigul se va instala de asemenea timpuriu. Maximele din zilele de Crăciun vor fi în jur de -1°C, iar nopțile pot coborî la -7°C. Se anunță ninsori ușoare în Ajun, suficiente pentru a oferi orașului o atmosferă de sărbătoare.

Până la instalarea frigului, luna octombrie va rămâne plăcută, cu temperaturi între 15 și 20°C ziua și 5–9°C noaptea. Chiar dacă prognoza meteo indică ploi sporadice la mijlocul lunii, finalul de octombrie va fi senin și potrivit pentru activități în aer liber.

Totuși, meteorologii avertizează că schimbarea va fi bruscă. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 arată o lună mult mai rece decât în ultimii ani, cu o iarnă adevărată, un Crăciun de poveste și, totodată, riscuri crescute din cauza fenomenelor meteo extreme.