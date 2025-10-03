Cât costă să petreci Revelionul cu marii artiști ai României. Biletele, puse în vânzare

Marii artiști ai României se pregătesc să aducă voie bună și energie pe scenele din întreaga țară, în perioada Sărbătorilor de Iarnă. Crăciunul și Revelionul sunt momentele în care recitalurile live adună mii de oameni și aduc încasări de zeci de mii de euro pentru vedete.

Organizatorii promit mese festive, meniuri rafinate, open bar și atmosfere de poveste, iar tarifele sunt pe măsura ofertei.

Paul Surugiu-Fuego va fi prezent în numeroase orașe din România, în perioada 4–28 decembrie 2025, într-un turneu național dedicat colindelor. Artistul va cânta la Alba Iulia, Târgu-Mureș, Sibiu, Pitești, Târgoviște, Brăila, Galați, Constanța și Călărași. Ultima reprezentație a turneului va avea loc pe 28 decembrie, la Berăria H din București, unde biletele costă între 29,9 și 149,9 lei.

De Crăciun, Fuego este invitat special la Casa Seciu din Boldești, Prahova. Organizatorii promit o seară memorabilă.

„Îți aducem magia Crăciunului. Fuego cântă, tu trăiești povestea! (…) Te invităm pe 25 decembrie 2025, la un concert extraordinar de colinde și hituri consacrate cu Paul Surugiu Fuego!”.

Prețul pentru un meniu complet, cu aperitiv tradițional, fel principal, desert și open bar, este de 390 de lei pentru adulți și 250 de lei pentru copii.

Artistul se declară nerăbdător să revină în fața fanilor: „În mijlocul oamenilor mi-e bine! (…) Am public din toate generațiile și mă mândresc cu asta. Chiar dacă pare ciudat, am o mulțime de tineri care vin și îmi spun că au crescut cu muzica mea!”.

Revelionul de la Poiana Brașov va fi unul dintre cele mai spectaculoase din țară. Hotelul Piatra Mare organizează un pachet de trei nopți (30 decembrie – 2 ianuarie), la prețul de 825 de euro de persoană, în cameră dublă.

Oferta include cazare, mic dejun bufet, acces la piscină interioară, saună, salină și sală de fitness. Partea artistică este atractivă: petrecerea de Revelion va fi animată de Raluka & Band, Mahala Rai Banda, Miki K-Pital & Band și DJ, iar pe 1 ianuarie atmosfera va fi întreținută de Andra și Miki K-Pital & Band.

Cina festivă, open barul și meniurile tradiționale completează tabloul unei vacanțe de lux la munte.

Pepe va aduce ritmurile sale latino la Noor Events, în Popești-Leordeni. Pentru a lua parte la masa festivă și la recitalurile pregătite, invitații trebuie să plătească între 400 și 840 de lei, în funcție de pachetul ales.

Meniul este la nivelul unui restaurant gourmet și cuprinde preparate sofisticate: ruladă de curcan cu legume, parfait de ficat cu dulceață de ardei, stripsuri de pui cu sos sweet chili, brânză de capră cu chips de cartof dulce, cotlet tirolez cu cartof umplut și mozzarella, dar și salată exotică cu ou de prepeliță.

Atmosferă incendiară va fi și la Arena Națională din București, unde are loc RETROVELION BALKANICA 2026. În seara de 31 decembrie, ringul de dans și mesele încărcate cu bunătăți vor aduna mii de petrecăreți.

Pe scenă vor urca Taraf de la Vărbilău, Nicolaus Papadopoulos și legendara trupă Azur, cu piesele care au făcut istorie – „Se mărită Mona mea” sau „La o masă mai retrasă”. Evenimentul are loc într-o zonă acoperită și încălzită a stadionului, cu garderobă, bufet și bar, potrivit Click.