Meghan a renunțat la „uniforma” bej pentru o rochie verde. Fanii tratează momentul ca pe un eveniment istoric.
- Iulia Moise
- 13 aprilie 2026, 22:54
Meghan Markle a reapărut în lumina reflectoarelor într-o rochie verde măsliniu la un eveniment Netflix din California, iar reacțiile nu au întârziat: de la entuziasm exagerat la comentarii ușor acide despre „renașterea cromatică” a Ducesei de Sussex, potrivit Daily Express.
Meghan, apariție „colorată” într-un decor perfect regizat
La evenimentul „Tastemaker” organizat de Netflix pentru promovarea sezonului doi al serialului „Beef”, Meghan Markle a decis, aparent strategic, să iasă din zona ei de confort vestimentar.
Rochia verde semnată de designerul Heidi Merrick și pantofii Jimmy Choo au fost suficiente pentru a declanșa un val de reacții online. Însoțită de Prințul Harry, îmbrăcat într-un costum bleumarin clasic, apariția a fost, pe hârtie, impecabil calibrată pentru camerele foto.
Potrivit publicației Express, fanii au remarcat imediat schimbarea: „Îmi place că poartă culoare, arată superb”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Acea culoare este divină pe ea”..
De la bej la verde: o schimbare de stil
Dacă garderoba lui Meghan a fost adesea ironizată pentru preferința obsesivă pentru tonuri neutre — bej, crem, „aproape invizibil” — apariția în verde a fost tratată de fani ca un mic eveniment istoric.
În limbaj mai puțin diplomatic: internetul pare ușor șocat că ducesa a descoperit și alte culori.
Această „explozie de culoare” vine într-un context în care imaginea publică a cuplului este atent controlată, fiecare apariție fiind interpretată ca parte a unei strategii de branding personal și profesional.
Relația lui Meghan cu Netflix: zâmbete pe covorul roșu, umbre în culise
Evenimentul nu a fost doar despre modă. A avut loc într-un moment sensibil pentru relația dintre cuplul Sussex și Netflix.
Conform aceleiași surse, CEO-ul companiei, Ted Sarandos, ar fi renunțat discret să o mai urmărească pe Meghan pe Instagram, în contextul în care brandul ei de lifestyle „As Ever” ar fi fost eliminat de pe platformă.
Cu toate acestea, la eveniment, Meghan a fost fotografiată într-o atmosferă cordială alături de soția lui Sarandos, Nicole Avant — un contrast care nu a trecut neobservat.
Cu alte cuvinte: online se dau unfollow-uri, dar offline se zâmbește impecabil pentru fotografi.
Invitați de top și imaginea unui cuplu „bine conectat”
Evenimentul a reunit o serie de nume sonore, inclusiv pe fostul premier canadian Justin Trudeau și artista Katy Perry.
Prezența lor consolidează imaginea cuplului Harry-Meghan ca parte integrantă a elitei globale de divertisment și politică soft — o poziționare pe care cei doi o cultivă activ după retragerea din rolurile oficiale regale.
Problemele nu dispar pentru Meghan: Harry și un nou episod juridic
În paralel cu această apariție glam, Prințul Harry se confruntă cu un nou front tensionat.
Potrivit informațiilor citate de Express, organizația caritabilă Sentebale, co-fondată de Harry în 2006 pentru sprijinirea tinerilor afectați de HIV/SIDA în Africa, ar fi inițiat o acțiune în justiție pentru defăimare la Înalta Curte din Londra.
Detaliile complete ale cazului nu sunt publice, dar simpla existență a unui astfel de litigiu adaugă presiune asupra imaginii publice a ducelui.
O rochie, multe interpretări
Apariția lui Meghan Markle la evenimentul Netflix demonstrează că, în universul Sussex, nimic nu este doar ceea ce pare.
O rochie verde devine subiect global, o fotografie aparent banală ascunde tensiuni corporative, iar un zâmbet pe covorul roșu coexistă cu dosare în instanță.
În final, schimbarea de culoare a fost remarcată — dar nu neapărat pentru motivele pe care le-ar fi dorit echipa de PR. În lumea atent coregrafiată a celebrității, chiar și o nuanță diferită poate spune o poveste mult mai complicată.
