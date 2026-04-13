Meghan a renunțat la „uniforma” bej pentru o rochie verde. Fanii tratează momentul ca pe un eveniment istoric.

Meghan Markle a reapărut în lumina reflectoarelor într-o rochie verde măsliniu la un eveniment Netflix din California, iar reacțiile nu au întârziat: de la entuziasm exagerat la comentarii ușor acide despre „renașterea cromatică” a Ducesei de Sussex, potrivit Daily Express.

La evenimentul „Tastemaker” organizat de Netflix pentru promovarea sezonului doi al serialului „Beef”, Meghan Markle a decis, aparent strategic, să iasă din zona ei de confort vestimentar.

Rochia verde semnată de designerul Heidi Merrick și pantofii Jimmy Choo au fost suficiente pentru a declanșa un val de reacții online. Însoțită de Prințul Harry, îmbrăcat într-un costum bleumarin clasic, apariția a fost, pe hârtie, impecabil calibrată pentru camerele foto.

Potrivit publicației Express, fanii au remarcat imediat schimbarea: „Îmi place că poartă culoare, arată superb”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Acea culoare este divină pe ea”..

Dacă garderoba lui Meghan a fost adesea ironizată pentru preferința obsesivă pentru tonuri neutre — bej, crem, „aproape invizibil” — apariția în verde a fost tratată de fani ca un mic eveniment istoric.

În limbaj mai puțin diplomatic: internetul pare ușor șocat că ducesa a descoperit și alte culori.

Această „explozie de culoare” vine într-un context în care imaginea publică a cuplului este atent controlată, fiecare apariție fiind interpretată ca parte a unei strategii de branding personal și profesional.

Evenimentul nu a fost doar despre modă. A avut loc într-un moment sensibil pentru relația dintre cuplul Sussex și Netflix.

Conform aceleiași surse, CEO-ul companiei, Ted Sarandos, ar fi renunțat discret să o mai urmărească pe Meghan pe Instagram, în contextul în care brandul ei de lifestyle „As Ever” ar fi fost eliminat de pe platformă.

Cu toate acestea, la eveniment, Meghan a fost fotografiată într-o atmosferă cordială alături de soția lui Sarandos, Nicole Avant — un contrast care nu a trecut neobservat.

Cu alte cuvinte: online se dau unfollow-uri, dar offline se zâmbește impecabil pentru fotografi.

Evenimentul a reunit o serie de nume sonore, inclusiv pe fostul premier canadian Justin Trudeau și artista Katy Perry.

Prezența lor consolidează imaginea cuplului Harry-Meghan ca parte integrantă a elitei globale de divertisment și politică soft — o poziționare pe care cei doi o cultivă activ după retragerea din rolurile oficiale regale.

În paralel cu această apariție glam, Prințul Harry se confruntă cu un nou front tensionat.

Potrivit informațiilor citate de Express, organizația caritabilă Sentebale, co-fondată de Harry în 2006 pentru sprijinirea tinerilor afectați de HIV/SIDA în Africa, ar fi inițiat o acțiune în justiție pentru defăimare la Înalta Curte din Londra.

Detaliile complete ale cazului nu sunt publice, dar simpla existență a unui astfel de litigiu adaugă presiune asupra imaginii publice a ducelui.

Apariția lui Meghan Markle la evenimentul Netflix demonstrează că, în universul Sussex, nimic nu este doar ceea ce pare.

O rochie verde devine subiect global, o fotografie aparent banală ascunde tensiuni corporative, iar un zâmbet pe covorul roșu coexistă cu dosare în instanță.

În final, schimbarea de culoare a fost remarcată — dar nu neapărat pentru motivele pe care le-ar fi dorit echipa de PR. În lumea atent coregrafiată a celebrității, chiar și o nuanță diferită poate spune o poveste mult mai complicată.