Prințul Harry și Meghan Markle, în centrul atenției înaintea vizitei din Australia, văzută ca un test pentru revenirea în Marea Britanie

Prințul Harry și Meghan Markle pregătesc o vizită în Australia, considerată un posibil test pentru o revenire viitoare în Marea Britanie, relatează express.co.uk.

Prințul Harry și Meghan Markle urmează să efectueze în această lună o vizită în Australia, unde vor participa la o serie de evenimente private, de afaceri și caritabile. Este prima deplasare comună în această țară de la vizita oficială din 2018, realizată la scurt timp după căsătorie.

Atunci, cei doi au fost întâmpinați de mulțimi numeroase și au anunțat că Meghan era însărcinată cu primul lor copil, Archie. De această dată, situația este diferită, deoarece nu mai au statut de membri activi ai Familiei Regale.

Un apropiat al cuplului a declarat pentru The Sun că actuala deplasare ar putea funcționa ca un model pentru viitoarele vizite.

„Este o vizită comună important și ar putea reprezenta un model pentru viitoarele de acest tip”, a spus acesta.

Discuțiile despre o eventuală întoarcere în Marea Britanie sunt strâns legate de problema securității. Prințul Harry a afirmat anterior că nu se va întoarce fără protecție permanentă din partea poliției, disponibilă 24 de ore din 24.

Acest aspect rămâne în analiză, iar o soluționare favorabilă ar putea permite participarea la evenimente organizate în Regatul Unit, inclusiv la Jocurile Invictus, care ar putea avea loc la Birmingham.

Potrivit unui reprezentant al ducilor de Sussex, vizita are un caracter profesional și caritabil: „Prințul Harry și Meghan, ducele și ducesa de Sussex, vor vizita Australia pentru a participa la o serie de angajamente private, de afaceri și filantropice”.

În program sunt incluse participarea lui Harry la o conferință despre sănătate mintală la Melbourne și prezența lui Meghan la un eveniment dedicat exclusiv femeilor, organizat la Sydney. Copiii cuplului nu vor face deplasarea.

Vizita a stârnit controverse în Australia, unde a fost lansată o petiție care solicită ca fondurile publice să nu fie utilizate pentru securitatea cuplului.

Răspunsul oficial al reprezentanților lor a fost ferm: „Este o problemă fără obiect. Călătoria este finanțată din fonduri private, așa că nu sunt sigur ce urmărește această petiție”.

Autoritățile locale au confirmat că pregătirile sunt în curs. Poliția din New South Wales a transmis că „va desfășura o operațiune pentru a se asigura că siguranța publică este menținută în timpul vizitei ducelui și ducesei de Sussex”.

Reprezentanții au precizat că vor exista măsuri suplimentare: „Operațiunea va necesita unele măsuri suplimentare de securitate pe durata șederii lor în New South Wales, în timp ce se va încerca minimizarea oricărei perturbări pentru comunitate”.

Persoane apropiate cuplului au respins criticile și au anunțat rolul activităților caritabile: „Există multe informații eronate răspândite despre această călătorie – toate menite să stârnească ostilitate. Adevărul este că avem un cuplu care merge în Australia pentru muncă. În timp ce sunt acolo, vor verifica unele cauze caritabile pe care le-au susținut de mult timp și – în cazul ducelui – Jocurile Invictus, pe care el le-a fondat”.

Aceleași surse au evidențiat impactul mediatic al acestor vizite: „Cei doi sunt conștienți că simpla lor prezență la o organizație caritabilă poate aduce vizibilitate și atenție mediatică pe care altfel nu ar avea-o. Nu sunt obligați să facă acest lucru”.

Totodată, au respins tonul criticilor din spațiul public: „Ar putea la fel de bine să fie plătiți și să se întoarcă direct în California. Este o reacție irațională să critici un cuplu care vrea doar să susțină cauzele caritabile apropiate de ei. Doamne ferește să încerce să facă ceva bun într-o lume care, sincer, ar avea nevoie de mai mult Harry și Meghan și de mai puține atacuri din partea «comentatorilor regali» care își câștigă existența alimentând ostilitatea pentru oricine le oferă o platformă. Este trist. Ce mod de a-ți câștiga existența.”

Vizita din Australia este urmărită atent în mediile apropiate Familiei Regale și nu numai, fiind considerată un posibil test pentru viitoare deplasări internaționale ale cuplului.

O eventuală revenire în Regatul Unit nu este confirmată oficial și depinde de evoluția condițiilor de securitate. În lipsa unei decizii clare în acest sens, prezențele în Marea Britanie rămân, pentru moment, incerte.