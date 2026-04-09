Meghan Markle ridică miza și își pregătește „răzbunarea”. Dar succesul nu e deloc garantat

Meghan Markle pare să fi intrat din nou în modul „reinventare”, cu planuri ambițioase în pragul unui eveniment major programat în Australia, potrivit Daily Express.

Dacă până acum revenirea sa publică a fost descrisă drept un posibil „act de răzbunare”, realitatea din culise, reflectată de presa internațională, indică mai degrabă o combinație de presiune comercială, controverse și așteptări dificil de gestionat.

Turneul din Australia, programat pentru mijlocul lunii aprilie, vine după ani în care ea și Prințul Harry au fost intens criticați pentru proiectele lor post-regale. Iar de această dată, miza pare mai mare decât simpla imagine.

Un expert regal a descris turneul drept „una dintre cele mai așteptate apariții ale anului”, subliniind că „vor să demonstreze că criticii se înșală”. Mai mult, acesta a adăugat:

„Dacă va fi un succes, va fi răzbunarea lui Meghan.”

Doar că, între timp, presa internațională sugerează că această „revenire” nu este neapărat o alegere strategică relaxată, ci mai degrabă o mișcare calculată sub presiune.

Publicația Page Six notează că extinderea brandului de lifestyle As Ever în Australia „pare o mișcare foarte deliberată”, dar care „indică o imagine mai amplă despre cum performează brandul în SUA” .

Cu alte cuvinte, dacă America nu mai livrează rezultatele dorite, poate Australia va fi mai indulgentă.

Brandul As Ever, promovat intens de Meghan Markle, este unul dintre pilonii centrali ai acestei vizite. Înregistrarea mărcii în Australia chiar înainte de turneu nu pare deloc întâmplătoare.

Un expert citat de presa americană a explicat direct situația: „America nu oferă nivelul de succes pe care Meghan și Harry l-au așteptat inițial” .

În paralel, retragerea sprijinului din partea Netflix pentru unele proiecte a ridicat semne de întrebare privind sustenabilitatea acestor inițiative. În acest context, turneul australian devine mai puțin o victorie planificată și mai mult o încercare de relansare.

Un punct central al vizitei îl reprezintă participarea lui Meghan la un eveniment exclusivist din Sydney – un retreat dedicat femeilor, cu bilete ce ajung la mii de dolari.

Organizatorii promit „conversații puternice, relaxare și experiențe de neuitat”, iar programul include o cină de gală și un interviu pe scenă cu ducesa.

Totuși, în spatele acestor descrieri atent formulate, apar și probleme mai puțin glamour. Potrivit Page Six, evenimentul a devenit ținta unor controverse online, inclusiv amenințări că ar putea fi înregistrat pe ascuns .

Mai mult, unele voci au sugerat că aceste tensiuni ar putea servi drept pretext pentru anularea evenimentului în cazul unei vânzări slabe de bilete – o ipoteză care, chiar dacă nu este confirmată, circulă suficient de mult încât să ridice sprâncene.

Deși evenimentul este prezentat ca unul extrem de așteptat, reacțiile din Australia sunt, cel puțin, mixte. Unele surse internaționale descriu turneul drept unul „faux royal”, adică o combinație între apariții de tip celebritate și elemente de vizită oficială, fără însă legitimitatea rolului regal .

Un insider citat de presa internațională a rezumat situația fără menajamente: „Există o percepție tot mai mare că acest turneu este unul de fațadă… o încercare de a recrea vizibilitatea rolurilor regale, dar într-un context comercial” .

În același timp, o petiție cu zeci de mii de semnături ar fi cerut autorităților australiene să nu susțină logistic vizita, semn că entuziasmul public nu este universal.

Turneul are loc într-un moment în care cuplul Sussex se află din nou în centrul atenției, inclusiv din motive mai puțin favorabile. Dezvăluirile recente dintr-un proces privind interceptări telefonice, în care apar mesaje vechi ale prințului Harry, au reaprins interesul mediatic .

În paralel, Meghan continuă să își expună viața personală pe rețelele sociale, publicând imagini cu familia și copiii, într-o aparentă schimbare de strategie privind intimitatea .

Această alternanță între promovare intensă și controverse constante contribuie la un peisaj mediatic în care fiecare apariție devine automat un test de imagine.

Pe hârtie, planul este simplu: o revenire spectaculoasă, un brand relansat și un public recucerit. În practică, lucrurile par mai nuanțate.

Turneul din Australia ar putea confirma ambițiile lui Meghan Markle sau, dimpotrivă, ar putea scoate la suprafață limitele actuale ale influenței sale globale.

Cert este că, dincolo de retorica despre „răzbunare” și succes garantat, această vizită funcționează mai degrabă ca un test – unul în care rezultatul nu mai depinde doar de strategie, ci și de cât de dispus este publicul să mai cumpere aceeași poveste, ambalată diferit.