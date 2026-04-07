Copiii lui Meghan și Harry, expuși masiv de părinți, într-o nouă încercare de a-și reface imaginea

Meghan Markle pare să își rescrie strategia de imagine, iar noua direcție nu mai ocolește un subiect pe care l-a protejat ani la rând: expunerea copiilor săi.

După o perioadă îndelungată în care Prințul Harry și soția sa au evitat să arate fețele lui Archie Harrison Mountbatten-Windsor și Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, imaginile recente publicate pe rețelele sociale indică o schimbare clară de abordare.

Potrivit Daily Express, această deschidere nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie atent construită, în care rolul de mamă devine central în comunicarea publică a ducesei de Sussex.

În ultimele luni, contul de Instagram asociat lui Meghan a început să includă din ce în ce mai des imagini cu cei doi copii. Un exemplu recent este videoclipul publicat de Paște, care surprinde atmosfera din grădina reședinței din Montecito: jocuri în aer liber, vânătoare de ouă și momente relaxate în familie.

Într-o altă postare, realizată cu doar câteva zile înainte, Archie apare schiind alături de tatăl său. Mesajul care a însoțit imaginile a fost: „Băieții mei. Învață repede, Archie! Atât de mândră”.

Aceste apariții contrastează puternic cu anii anteriori, când imaginile cu cei mici erau atent controlate, fie din spate, fie cu trăsăturile estompate.

Nu este vorba despre incidente izolate. În ultimele patru luni, copiii au fost incluși în mai multe postări importante. De exemplu, de Ziua Internațională a Femeii, Meghan a publicat o fotografie în care o ține în brațe pe Lilibet, iar de Valentine’s Day a apărut o imagine în care micuța este surprinsă în profil.

Această succesiune de apariții a dus la conturarea unei percepții în rândul observatorilor că există un plan în spate.

Surse citate de presa internațională susțin că Meghan ar fi decis să își construiască următoarea etapă a imaginii publice în jurul identității de mamă, considerată de aceasta drept cea mai importantă.

În același timp, schimbarea este cu atât mai remarcată cu cât vine după ani în care cuplul a pledat pentru protejarea copiilor în mediul digital.

În urma unei decizii judiciare din Statele Unite privind impactul rețelelor sociale asupra tinerilor, Harry și Meghan au transmis un mesaj ferm, citat în presa internațională:

„Acest verdict este un moment de răscruce. Prea mult timp, familiile au plătit prețul pentru platforme construite fără a ține cont de copiii la care ajung.”

În continuarea declarației, cei doi au afirmat:

„Suntem alături de fiecare părinte și de fiecare tânăr care refuză să fie redus la tăcere. Astăzi, adevărul a fost auzit și s-a creat un precedent.”

Mesajul se încheie cu apelul:

„Acesta să fie momentul schimbării – în care siguranța copiilor noștri este, în sfârșit, pusă mai presus de profit.”

Imaginile recente nu sunt doar ocazionale, ci construiesc o narațiune coerentă despre viața de familie a cuplului. De la activități cotidiene până la momente festive, conținutul publicat oferă o perspectivă mai personală asupra vieții din Montecito.

Lilibet apare în cadre jucăușe, implicată în activități de Paște, în timp ce Archie este surprins în momente dinamice, precum sporturile de iarnă sau activitățile creative.

Această abordare diferă de cea adoptată de alți membri ai familiei regale britanice, care păstrează o prezență mult mai restrânsă a copiilor în mediul online.

În timp ce Meghan își intensifică prezența publică și digitală, activitatea lui Prințului Harry pare orientată în alte direcții, inclusiv proiecte legate de sănătate mintală și inițiative caritabile.

Această diferențiere de strategie este observată și de presa internațională, care notează că Meghan rămâne figura centrală în comunicarea online a familiei.