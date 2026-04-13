Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Ce nume va purta fetița celor doi

În a doua zi de Paște, familia lui Pepe a avut un motiv în plus de bucurie, după ce soția artistului a adus pe lume al doilea copil. Yasmine Pascu a născut o fetiță sănătoasă, care va purta numele Jessica.

Cântărețul a anunțat vestea pe rețelele de socializare, unde a publicat un videoclip din spital, în care apare alături de soția sa și de fetiță. El și partenera sa, Yasmine, mai au un băiețel, Pepe Jr. De asemenea, cântărețul are două fiice, Maria și Rosa, din căsnicia cu Raluca Pastramă.

„Hristos a înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a spus Pepe.

În timpul videoclipului postat, Yasmine Pascu apare zâmbitoare, ținând fetița în brațe.

Pentru Pepe, rolul de tată nu este unul nou, însă fiecare experiență aduce emoții diferite. Artistul a vorbit în trecut despre cât de mult îl împlinește viața de părinte și despre felul în care își vede copiii evoluând.

„E frumos în primul rând că e băiat, e mic. Știu senzația de copil bebeluș, dar fiecare etapă are frumusețea ei. Copiii sunt întotdeauna îndrăgostiți de alți copii mai mici și vor și ele să se implice, că e normal, și bine fac. Eu sunt bărbat din toate punctele de vedere. Sunt bărbat asumat în tot ceea ce fac, și odată ce sunt într-o relație, e clar că sunt cel de care e nevoie, cand e nevoie”, afirma acesta, la acel moment.

În urmă cu ceva timp, Pepe spunea că se simte împlinit atât profesional, cât și în viața de familie. Artistul arăta că, în această etapă, pune pe primul loc echilibrul și liniștea.

„În momentul de față, suntem extrem de relaxați și de fericiți cu lucrurile echilibrate din viața noastră, suntem bine toți, iar eu sunt tare mândru de tot ceea ce înseamnă evoluția și creșterea copiilor. Și în carieră lucrurile merg foarte bine, așa că tot ce îmi mai doresc este să fim sănătoși și să ne bucurăm de toate momentele astea frumoase împreună”, declara acesta, într-un interviu pentru Viva.