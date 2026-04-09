Artistul care a făcut o țară să râdă, în stare critică. Gheorghe Urschi internat în terapie intesivă de o lună

Gheorghe Urschi, în scenă/ Sursa foto: arhiva familiei Urschi
Republica Moldova. Umoristul Gheorghe Urschi, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale culturii din Republica Moldova, se află în stare gravă la Terapie Intensivă, după o intervenție chirurgicală suferită în urmă cu o lună. În timp ce medicii depun eforturi pentru stabilizarea sa, familia face apel public pentru transferul urgent într-un spital din străinătate.

Potrivit Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, artistul este internat în Secția Terapie Intensivă și se află sub supraveghere medicală permanentă.

„Pacientul Gheorghe Urschi este internat în cadrul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în Secția Terapie Intensivă, în stare gravă. Acesta a fost internat la data de 9 martie, iar în data de 10 martie a fost supus unei intervenții chirurgicale. La moment, echipa medicală depune toate eforturile necesare pentru stabilizarea și salvarea vieții pacientului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a spitalului, Marina Beliciuc.

Apelul emoționant al fiicei: „Este menținut pe resurse externe”

Fiica artistului, Laura Urschi, a lansat un apel public pentru a obține sprijin în vederea transferului tatălui său peste hotare, descriind situația drept una critică.

„Starea lui este critică și, cum s-ar spune tehnic, este menținută pe resurse externe. Una după alta, în avalanșă. Vedem că medicii încearcă să facă tot ce pot. Consider că medicii noștri trebuie ajutați. Înțeleg că statul e sărac și înțeleg că tata e la o vârstă și într-o stare de invaliditate. Să nu credeți că dau cu piatra în ceva sau în cineva, nu. Doar am așa reflexii și înțeleg că lucrurile cam așa stau. Dacă există posibilitatea ca tata să fie primit într-un spital în afară, în străinătate, urgent, îmi asum costul. Să nu credeți că dau cu piatra în cineva, nu. Doar am astfel de reflecții”, a declarat Laura Urschi.

O viață dedicată scenei și publicului

Născut pe 18 ianuarie, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, Gheorghe Urschi a devenit, de-a lungul deceniilor, un simbol al umorului și teatrului din Republica Moldova. A urmat cursuri de actorie la școala de teatru de la Moscova și și-a început cariera la Teatrul „Luceafărul”, unde a interpretat numeroase roluri memorabile.

Artistul a jucat și regizat spectacole cunoscute precum „Steaua fără nume”, „Jucării de oțel” sau „Jocul dragostei și al întâmplării”, impunându-se ca una dintre cele mai complexe personalități artistice ale spațiului românesc.

Zeci de ani de activitate și contribuții în cultură

De-a lungul a peste 40 de ani de activitate, Gheorghe Urschi a realizat numeroase emisiuni și concerte, a scris volume de nuvele și versuri, dar și muzică pentru diverse piese, inclusiv romanțe. Este autorul mai multor scenarii și a regizat trei filme, printre care renumita peliculă Văleu, văleu, nu turna. În iunie 2011, artistul a suferit un atac cerebral, urmat de o perioadă îndelungată de recuperare, inclusiv tratament într-o clinică din Israel.

În semn de recunoaștere a contribuției sale, în 2012 i-a fost conferit titlul de „Artist al poporului”, iar în 2014 a devenit cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Din 2019, Gheorghe Urschi este laureat al Premiului Național.

Un artist total

Gheorghe Ursachi a devenit vestit și datorită emisiunii televizate „Teatru de miniaturi”, precum și concertelor susținute prin satele Moldovei împreună cu Maria Urschi, Gheorghe Pârlea, Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Regretatul cântăreț Iurie Sadovnic afirma că „Gheorghe Urschi este un artist total, care merită respectul nostru, al tuturor”.

În 2008, Gheorghe Urschi a fost distins cu „Ordinul Republicii”, în 2012 i s-a conferit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2019 i s-a acordat Premiul Național. În 2014, de ziua sa de naștere, a devenit Cetățean de onoare al orașului Chișinău. Pe 1 aprilie 2018, el a fost omagiat în cadrul unui spectacol la Palatul Național ”Nicolae Sulac”, la 70 de ani de la naștere.

