Meniu special de Paște într-un spital din Sibiu. Cum arată preparatele tradiționale adaptate pentru pacienți

Pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu au primit în ziua de Paște, un meniu festiv pregătit de dieteticieni, care a inclus preparate tradiționale, precum ouă roșii, dar și legume precum ceapă verde, spanac sau castravete, în acord cu recomandările medicale și regimurile alimentare.

Reprezentanții Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au anunțat că meniul a fost gândit de specialiști pentru a aduce pacienților o parte din atmosfera sărbătorilor petrecute acasă, în condiții de siguranță.

„Ne dorim ca, în această perioadă specială, pacienții noștri să simtă că nu sunt singuri și că, dincolo de actul medical, există grijă și atenție pentru starea lor de bine. Prin toate eforturile noastre, încercăm să le oferim nu doar tratament, ci și sprijin emoțional și un mediu cât mai apropiat de normalitate. Meniul festiv de Paști este o formă prin care aducem tradiția mai aproape de ei și le oferim un moment de bucurie și confort, contribuind astfel la o stare generală mai bună și la procesul de recuperare”, a declarat Cristian Roman, managerul spitalului.

În dimineața zilei de Paște, pacienții au primit preparate specifice sărbătorii, precum ouă roșii, alături de cașcaval, mușchi file, unt proaspăt, pâine, ridichi și ceapă verde. Micul dejun a fost completat de cacao cu lapte și cozonac, pentru a reda gustul tradițional al sărbătorii. Pe parcursul zilei, meniul a inclus gustări ușoare și echilibrate, precum iaurt și banane, dar și mici surprize dulci, inclusiv figurine de ciocolată.

La prânz, meniul a inclus o supă de legume cu găluște, urmată de un preparat special: ruladă din pulpă de porc, în stil drob. Preparatul a fost servit alături de garnitură de spanac, adaptată cerințelor nutriționale ale pacienților.

Pentru cină au fost pregătite șnițel din piept de pui, chifteluțe și o garnitură de legume proaspete – roșii, castraveți și măsline – alături de brânză și ceai cald cu lămâie.

„Meniul de Paști a fost conceput astfel încât să îmbine echilibrul nutrițional cu gustul plăcut, respectând totodată indicațiile medicale specifice fiecărui regim alimentar”, a declarat Simona Luca, asistent medical dietetică Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Pacienții au primit și felicitări realizate manual de copii de la Centrele Școlare de Educație Incluzivă din Sibiu, Turnu Roșu, Mediaș și Dumbrăveni, oferite alături de masa festivă. De asemenea, cei care au dorit au beneficiat de asistență spirituală, având posibilitatea de spovedanie și împărtășanie înainte de Paști, precum și de meniuri de post, la cerere.

Pe întreaga perioadă a Sărbătorilor Pascale, pacienții pot participa la slujbele religioase organizate în bisericuța din cadrul spitalului, cu hramul „Sf. Nectarie, Sf. Ioan Rusul și Întâmpinarea Domnului”. În dimineața zilei de Paști, aceștia au primit pachețele cu anafură și vin sfințite.