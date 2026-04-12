Clopot căzut în noaptea de Înviere la Bacău. Clopotarul a ajuns în stare critică la spital

Clopot biserică. Sursă foto: Pixabay
Un bărbat de aproximativ 40 de ani, care îndeplinea rolul de clopotar la o biserică din cartierul Izvoare, din municipiul Bacău, a fost grav rănit în Noaptea de Înviere, după ce clopotul s-a desprins din structura de susținere și l-a lovit în cap chiar la miezul nopții, în timpul momentului în care era marcat începutul slujbei, potrivit IPJ Bacău.

Accident grav în timpul slujbei de Înviere

Incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul acționa clopotul pentru a vesti Învierea. Acesta se afla sus, în turnul lăcașului de cult, când obiectul masiv din metal s-a desprins și s-a prăbușit peste el.

Accidentul a transformat începutul sărbătorii pascale într-o intervenție de urgență, după ce victima a fost lovită violent în zona capului.

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral sever

În urma impactului, bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău au ajuns rapid la fața locului, i-au acordat primele îngrijiri și l-au transportat de urgență la Spitalul Județean.

În prezent, pacientul este internat la Terapie Intensivă, sub monitorizarea strictă a medicilor, iar starea sa este critică.

Clopotul s-ar fi desprins din turla bisericii chiar în noaptea de Înviere

Datele preliminare arată că obiectul metalic s-a desprins în timp ce clopotarul se afla în turlă. Martorii prezenți la fața locului au susținut că tragedia ar fi fost provocată de o grindă care a cedat sub greutatea clopotului.

Potrivit acelorași relatări, prezența fizică a clopotarului în turlă nu ar fi fost neapărat necesară, întrucât sistemul putea fi acționat și prin comandă.

Semnele de întrebare sunt amplificate și de faptul că turla în care s-a produs accidentul a fost construită în ultimii doi ani, în cadrul unui proces mai amplu de renovare și modernizare a întregii biserici din cartierul Izvoare.

După producerea accidentului, atât echipajele de Poliție, cât și inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău au declanșat anchete pentru a stabili exact cauzele desprinderii clopotului și pentru a identifica eventualele responsabilități.

