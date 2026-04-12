Bucureștenii au trecut, de Paști, acum 179 de ani, printr-o mare tragedie
- Florian Olteanu
- 12 aprilie 2026, 13:17
Orașul București era o aglomerare dezordonată de case, ulițe, dughene negustorești și poverne. Nu exista sistematizare, nu exista alimentare cu apă, alta decât aceea cărată de sacagii din Dâmbovița și alte cișmele. Nu e de mirare că incendiile erau dese. Însă, niciunul nu afost ca incendiul din aprilie 1847. Incendiul respectiv a rămas în conștiința urbană a Capitalei drept „Marele Foc”.
12/24 aprilie 1847 - Marele Foc asupra Capitalei
Oraşul Bucureşti a fost cuprins de un incendiu devastator, numit generic drept ”marele foc de Paşti”. Acesta a avut loc în data de 12/24 aprilie 1847. Dar oare cum s-a ajuns ca în București să înceapă acest prăpăd?
Dimensiunea sinistrului
Se afirmă că pagubele au totalizat 55 milioane de lei (locuinţe, prăvălii, bunuri, mărfuri). Sinistrul a dus la moartea a 15 bucureşteni, dar autorităţile au admis că dacă incendiular fi izbucnit noaptea, ar fi produs un număr inimaginabil de victime omeneşti, iar pagubele materiale ar fi fost mult mai considerabile.
Prima măsură - crearea unui serviciu de pompieri mai performant decât „roțile de tulumbagii” existente după 1831
Sinistrul care a lovit orașul București a avut loc cu un an înaintea momentului Revoluției de la 1848. Domnitorul Gheorghe Bibescu, din timpul căruia datează multe reforme de sistematizare, a încercat să prevină pe viitor astfel de incendii. S-a trecut la o evidență a sacagiilor și cișmelelor orașului. Existau deja „roțile de pompieri” prin Regulamentul Organic, trecându-se la mărirea numărului și efectivelor acestora.
Așa au apărut companii de pompieri precum aceea comandată de căpitanul Pavel Zăgănescu în septembrie 1848, în Bătălia de pe Dealul Spirii. S-a încercat pentru ultima dată repararea Turnului Colței, devastat de cutremurele din 1802 și 1838. A fost demolat în 1888, pentru că la 1893, a fost ridicat Foișorul de Foc drept punct de observație a incendiilor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.