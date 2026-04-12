Bucureștenii au trecut, de Paști, acum 179 de ani, printr-o mare tragedie

Orașul București era o aglomerare dezordonată de case, ulițe, dughene negustorești și poverne. Nu exista sistematizare, nu exista alimentare cu apă, alta decât aceea cărată de sacagii din Dâmbovița și alte cișmele. Nu e de mirare că incendiile erau dese. Însă, niciunul nu afost ca incendiul din aprilie 1847. Incendiul respectiv a rămas în conștiința urbană a Capitalei drept „Marele Foc”.

Oraşul Bucureşti a fost cuprins de un incendiu devastator, numit generic drept ”marele foc de Paşti”. Acesta a avut loc în data de 12/24 aprilie 1847. Dar oare cum s-a ajuns ca în București să înceapă acest prăpăd?