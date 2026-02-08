Alegerea corectă a pâinii după 50 de ani. Sfatul specialiștilor în nutriție

Dieteticienii arată că alegerea corectă a pâinii poate influența semnificativ sănătatea femeilor trecute de 50 de ani. Ei recomandă produse bogate în fibre, cu un indice glicemic scăzut, care susțin digestia și mențin nivelul de energie constant pe parcursul zilei, potrivit health.yahoo.com.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, poate că nu mai simțim aceeași atracție pentru coșul cu pâine ca odinioară. Deși pâinea poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, ea poartă adesea o reputație proastă, mai ales când vorbim despre pâinea albă.

Mulți asociază pâinea cu creșterea glicemiei sau cu acumularea kilogramelor, din cauza conținutului ridicat de carbohidrați. Aceste temeri nu sunt complet nefondate, mai ales în cazul pâinii foarte rafinate, care are puține fibre și se digeră rapid.

Pe măsură ce organismul îmbătrânește, reglarea nivelului de zahăr din sânge și sensibilitatea la insulină pot deveni mai dificile, ceea ce determină mulți oameni să își reevalueze aportul de carbohidrați. Totuși, evitarea strictă a alimentelor preferate poate face alimentația sănătoasă dificil de menținut pe termen lung.

Pâinea integrală, de exemplu, este mult mai bogată în fibre decât variantele albe, iar fibrele sunt importante pentru digestie, controlul colesterolului și menținerea energiei constante pe parcursul zilei.

Mai mult, consumul adecvat de fibre este asociat cu un risc mai scăzut de boli cronice, precum afecțiuni cardiovasculare sau diabet de tip 2, probleme care apar mai frecvent odată cu vârsta.

Alegerea pâinii din cereale integrale sau minim procesate poate influența semnificativ modul în care organismul reacționează la aceasta. Există chiar și tipuri de pâine care contribuie la un proces de îmbătrânire sănătoasă, grație profilului lor nutrițional.

Pentru persoanele de peste 50 de ani, includerea regulată a unor astfel de variante în alimentație poate aduce beneficii notabile pentru sănătate.

În timp ce multesortimente de pâine se bucură de popularitate, de la focaccia pufoasă la pâinea cu maia care a câștigat inimile în perioada COVID sau pâinea multicereale plină de nutrienți, pâinea de secară rămâne adesea în umbră. Totuși, experții în nutriție avertizează că acest tip de pâine merită cu prisosință atenția noastră, mai ales pentru persoanele de peste 50 de ani.

Melissa Rifkin, dietetician, explică faptul că pâinea de secară este bogată în magneziu și vitamine B, nutrienți esențiali pentru o îmbătrânire sănătoasă.

„La femeile de 50 de ani și peste, magneziul contribuie la menținerea densității osoase, a sănătății inimii și poate ajuta la prevenirea crampelor musculare, dar și la îmbunătățirea calității somnului. Vitaminele B sunt vitale pentru sănătatea creierului, nivelul de energie și reducerea oboselii, mai ales că absorbția lor scade odată cu vârsta”, declară Rifkin.

Pentru cei care se confruntă frecvent cu oboseala,înlocuirea pâinii albe cu pâinea de secară poate aduce beneficii reale. May Zhu, dietetician autorizat, subliniază că atât magneziul, cât și vitaminele B joacă un rol esențial în menținerea energiei.

„Magneziul este implicat în peste 300 de reacții enzimatice, inclusiv producerea de energie, funcția musculară și nervoasă și sănătatea oaselor. Vitaminele B transformă alimentele în energie utilizabilă. Împreună, susțin producția de energie la nivel celular și buna funcționare a metabolismului”, explică Zhu.

Acestea ajută la menținerea nivelului glicemiei stabil și contribuie la senzația de sațietate, fiind un motiv suplimentar pentru care poate preveni starea de oboseală.

„Adulții ar trebui să consume între 25 și 38 de grame de fibre pe zi”, precizează Zhu. „Două felii de pâine de secară integrală oferă între 10 și 12 grame, ajutând astfel la atingerea acestui obiectiv. Fibrele solubile susțin digestia și contribuie la menținerea unui colesterol sănătos.”

Astfel, introducerea pâinii de secară în alimentație poate fi un gest simplu, dar eficient, pentru a sprijini energia, digestia și sănătatea generală pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Mai mult, dacă vă confruntați cu constipație (o problemă care este tot mai frecventă odată cu vârsta), încorporarea pâinii de secară în dieta dumneavoastră vă poate ajuta.

Fiecare tip de pâine aduce avantaje proprii, însă pâinea de secară se remarcă prin anumite calități nutriționale care o fac o alegere deosebită.

„Pâinea integrală de secară se numără printre cele mai bogate opțiuni în nutrienți de pe piață. Comparativ cu pâinea albă și chiar cu alte variante integrale, secara conține, în general, mai multe fibre, magneziu, potasiu și antioxidanți. Densitatea sa contribuie la o digestie mai lentă și la un sentiment de sațietate prelungit”, explică specialistul în nutriție Rifkin.

Un alt avantaj important al pâinii de secară este impactul mai redus asupra glicemiei. „Consumată integral, secara determină o creștere graduală și mai echilibrată a nivelului de zahăr din sânge în comparație cu pâinea albă.

Fibrele pe care le conține încetinesc absorbția carbohidraților, oferind un răspuns glicemic mai scăzut chiar și atunci când cantitatea totală de carbohidrați este similară. Astfel, reprezintă o opțiune mai bună pentru menținerea stabilității glicemiei”, adaugă Rifkin.

Atunci când alegi pâinea de secară, este recomandat să te orientezi către etichete care menționează „100% secară integrală” sau „făină integrală de secară”.

„Nu toate pâinile de secară sunt la fel, unele conțin predominant făină de grâu rafinată, cu doar câteva urme de secară pentru aromă”, avertizează Rifkin.

Pentru a transforma pâinea integrală de secară într-o masă echilibrată, Rifkin sugerează combinarea acesteia cu alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase, precum ouă, pește, avocado sau unt de nuci. Astfel, valoarea nutritivă a mesei crește considerabil.

Prin urmare, pâinea nu este doar un simplu aliment de bază, ea poate aduce aport semnificativ de nutrienți în dietă. Rifkin a mai subliniat faptul că în cazul în care nu ai încercat până acum pâinea de secară, poate fi momentul să o incluzi în meniul zilnic.