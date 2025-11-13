Pâinea care ajută în lupta cu colesterolul

Pâinea rămâne un aliment de bază în alimentația zilnică, oferind carbohidrații necesari pentru menținerea unui regim echilibrat, potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție. Cercetările recente arată că anumite tipuri de pâine nu doar că susțin pierderea în greutate, dar pot contribui și la scăderea nivelului colesterolului. Mai mult, unele sortimente par să influențeze pozitiv și glicemia, adăugând astfel beneficii suplimentare sănătății metabolice.

Conform raportului privind consumul alimentar pe anul 2023, publicat de Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației, un spaniol consumă, în medie, aproximativ 27,35 kilograme de pâine anual. Deși cifra poate părea impresionantă la prima vedere, specialiștii subliniază că este, de fapt, în scădere comparativ cu anii anteriori.

Deși mulți se gândesc imediat la pâinea albă, gama de opțiuni este mult mai variată. Alte tipuri de pâine nu doar că încântă prin gust, dar aduc și beneficii suplimentare pentru sănătate.

Pâinea de secară se remarcă nu doar prin gustul său specific, ci și prin beneficiile pentru sănătate. Cu un conținut redus de grăsimi, doar 3,3 grame la 100 de grame, este o opțiune potrivită pentru cei care urmăresc să slăbească sau să reducă aportul caloric.

Fibrele pe care le conține contribuie la senzația de sațietate și favorizează digestia, în timp ce ajută la eliminarea colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”. Astfel, consumul constant de pâine integrală poate sprijini sănătatea cardiovasculară prin menținerea arterelor curate.

Pe lângă fibre, pâinea de secară este o sursă importantă de fosfor, esențial pentru întărirea oaselor și a dinților, un beneficiu valoros atât pentru persoanele în vârstă, cât și pentru cei aflați în creștere. Minerale precum fierul, calciul, seleniul și sodiu, alături de acizi grași sănătoși, contribuie la întărirea sistemului imunitar și la susținerea unui metabolism sănătos, aspect deosebit de important în dietele vegetariene sau vegane.

Potrivit Fundației Spaniole pentru Sistemul Digestiv, maiaua de secară favorizează dezvoltarea microbilor intestinali care reglează diverse funcții, inclusiv nivelul glicemiei. Astfel, consumul de pâine de secară determină o creștere mai lentă a zahărului din sânge, ceea ce susține echilibrul metabolic și protejează sănătatea pe termen lung.

Pâinea de secară este adesea recomandată în dietele menite să sprijine pierderea în greutate, însă, ca în cazul multor alimente sănătoase, moderația rămâne cheia.

Specialiștii subliniază că pâinea poate face parte din alimentația zilnică, dar trebuie să fim atenți la aportul total de carbohidrați, care ar trebui să se situeze între 200 și 300 de grame pe zi. Aceasta echivalează cu aproximativ 3 până la 5 porții de alimente bogate în carbohidrați.

Carbohidrații ar trebui să furnizeze între 50 și 55% din totalul caloriilor zilnice. Totuși, cantitatea exactă recomandată diferă de la o persoană la alta, în funcție de nevoile și caracteristicile fiecărui organism, potrivit Express.