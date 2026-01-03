Sandvișul preferat al lui Elvis Presley, cu 3 alimente ciudate, te scapă de mahmureală

După petrecerile de Revelion, mulți dintre noi ne trezim cu o mahmureală serioasă. Totuși, există un remediu mai puțin obișnuit, devenit celebru datorită lui Elvis Presley: un sandviș consistent care promite să redea energia pierdută.

Potrivit Snap Calorie, așa-numitul „sandviș Elvis” este o combinație sățioasă și savuroasă, inspirată din preferințele culinare ale legendarului artist. Cu rădăcini în bucătăria sudului Statelor Unite, acest preparat reunește unt de arahide cremos, felii de banană și bacon crocant, toate așezate între două felii de pâine. De cele mai multe ori, sandvișul este prăjit în tigaie sau pe grătar, până capătă o culoare aurie și o textură apetisantă.

Lorraine Kearney, CEO al New York City Nutrition, a explicat că persoanele aflate în această situație ar trebui să aleagă alimente care sprijină detoxifierea ficatului, mențin sănătatea intestinală și ajută la refacerea electroliților și a nivelului de hidratare.

Printre cele mai recomandate opțiuni se numără bananele, recunoscute pentru conținutul ridicat de potasiu și pentru faptul că sunt ușor de digerat, fără a pune presiune suplimentară pe stomac.

De asemenea, apa de cocos reprezintă o alternativă eficientă, fiind bogată în potasiu și contribuind la rehidratarea organismului. Sucul de portocale și avocado sunt alte variante utile, datorită aportului de nutrienți esențiali, au mai precizat experții citați de Delish.

Acesta este ușor de digerat și oferă un mix echilibrat de carbohidrați, proteine și grăsimi. Carbohidrații ajută la stabilizarea glicemiei, în timp ce proteinele și grăsimile furnizează energie organismului slăbit.

Nu în ultimul rând, alimentele bogate în carbohidrați, precum pâinea, sunt bine tolerate de sistemul digestiv și pot contribui la refacerea rezervelor de sodiu. Astfel, corpul primește atât nutrienți ușor de asimilat, cât și electroliții necesari pentru a reveni mai rapid la un echilibru optim.

Ingredientele necesare pentru acest tip de sendviș

Trei felii de bacon afumat,

Două felii groase de pâine albă,

Două linguri de unt sărat,

Două linguri de unt de arahide crocant, O banană.

Prepararea începe cu slănina, care se prăjește într-o tigaie de dimensiuni mici, la foc redus, până când capătă o textură crocantă. După ce este gata, se scoate și se lasă deoparte. Între timp, feliile de pâine se ung cu unt pe partea exterioară, iar pe interior se întinde un strat generos de unt de arahide.

Încinge tigaia și așază prima felie de pâine cu partea unsă în jos. Peste aceasta se adaugă banana și slănina crocantă, apoi se acoperă cu cea de-a doua felie de pâine. Sandvișul se gătește la foc mediu, aproximativ două-trei minute pe fiecare parte, până când pâinea devine aurie. La final, se taie în două și se servește imediat.